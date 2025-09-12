Продлить жизнь: завтрак от легендарного кардиохирурга Лео Бокерии

Қазақ тіліне аудару

Правильное питание — ключ к здоровью и долголетию. Советский и российский кардиохирург Лео Бокерия был убеждён, что именно завтрак задаёт тон всему дню. Он разработал универсальное утреннее меню, которое поддерживает сердечно-сосудистую систему, нормализует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети

Авторы канала «Просто о жизни и воспитании» поделились рекомендациями врача, отметив, что Бокерия считал завтрак чуть ли не главной трапезой.

Натуральные продукты для здорового начала дня

Каждое утро стоит начинать с натуральных продуктов, богатых белками и полезными жирами. Такая пища:

защищает сосуды;

стабилизирует уровень сахара в крови;

поддерживает общий тонус организма.

Особое внимание Бокерия уделял кефиру. Этот продукт богат пробиотиками, которые:

нормализуют работу кишечника;

укрепляют иммунную систему.

Овсянка и ягоды: защита сердца и сосудов

В рационе на завтрак обязательно должна присутствовать овсянка. По мнению кардиохирурга, она особенно полезна с ягодами, потому что:

растворимая клетчатка снижает уровень «плохого» холестерина;

антиоксиданты в ягодах нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки организма;

поддержка сердечно-сосудистой системы.

Белок для энергии и работы мозга

Для нормального функционирования организма в течение дня важна достаточная порция белка. Бокерия советовал включать в завтрак варёные яйца. Их польза:

высокое содержание белка для энергии;

холин, поддерживающий работу печени и мозга;

улучшение общего метаболизма.