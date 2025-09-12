Продлить жизнь: завтрак от легендарного кардиохирурга Лео Бокерии

Правильное питание — ключ к здоровью и долголетию. Советский и российский кардиохирург Лео Бокерия был убеждён, что именно завтрак задаёт тон всему дню. Он разработал универсальное утреннее меню, которое поддерживает сердечно-сосудистую систему, нормализует уровень сахара в крови и укрепляет иммунитет, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Авторы канала «Просто о жизни и воспитании» поделились рекомендациями врача, отметив, что Бокерия считал завтрак чуть ли не главной трапезой.
Каждое утро стоит начинать с натуральных продуктов, богатых белками и полезными жирами. Такая пища:
защищает сосуды;
стабилизирует уровень сахара в крови;
поддерживает общий тонус организма.
Особое внимание Бокерия уделял кефиру. Этот продукт богат пробиотиками, которые:
нормализуют работу кишечника;
укрепляют иммунную систему.
В рационе на завтрак обязательно должна присутствовать овсянка. По мнению кардиохирурга, она особенно полезна с ягодами, потому что:
растворимая клетчатка снижает уровень «плохого» холестерина;
антиоксиданты в ягодах нейтрализуют свободные радикалы и защищают клетки организма;
поддержка сердечно-сосудистой системы.
Для нормального функционирования организма в течение дня важна достаточная порция белка. Бокерия советовал включать в завтрак варёные яйца. Их польза:
высокое содержание белка для энергии;
холин, поддерживающий работу печени и мозга;
улучшение общего метаболизма.
Важно: материал носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед изменением рациона рекомендуется консультация специалиста.
