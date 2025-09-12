18+
12.09.2025, 14:43

Авиаэксперт раскрыл, в каком городе откроют следующий после Краснодара аэропорт

Новости Мира 0 513

Аэропорты Краснодара и Геленджика постепенно становятся безопасными для возобновления регулярных рейсов, однако главным приоритетом на данный момент остаётся аэропорт Симферополя. С таким заявлением выступил авиаэксперт Виктор Горбачев, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта, в интервью НСН, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Решение Росавиации зависит от безопасности и технологий

По словам Горбачева, открытие аэропортов напрямую связано с обеспечением мер безопасности и снижением угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Эти факторы остаются ключевыми при принятии решений о возобновлении работы авиаузлов.

Симферополь — долгожданная авиагавань для россиян

Авиасообщество особенно ждёт открытия аэропорта Симферополя. По мнению эксперта, это станет следующим логичным шагом после Краснодара:

  • Симферопольский аэропорт способен разгрузить движение по Крымскому мосту.

  • В отличие от «Пашковского» аэропорта Краснодара, который обслуживает регион до середины Большого Сочи, Симферополь является «миллионником», способным принимать больше пассажиров.

  • Аэропорт Геленджика частично дублирует возможности Краснодара, но не решает вопрос транспортной нагрузки в Крыму.

«Краснодарский край уже имеет авиагавани-тысячники, а в Крыму нужен более крупный аэропорт, который сможет справляться с потоком пассажиров», — отметил Горбачев.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Скорее бы уже Симферополь открыли. Намного тогда проще будет из Актау добираться и обратно
13.09.2025, 03:18
