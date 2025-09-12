Авиаэксперт раскрыл, в каком городе откроют следующий после Краснодара аэропорт

Қазақ тіліне аудару

Аэропорты Краснодара и Геленджика постепенно становятся безопасными для возобновления регулярных рейсов, однако главным приоритетом на данный момент остаётся аэропорт Симферополя. С таким заявлением выступил авиаэксперт Виктор Горбачев, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта, в интервью НСН, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.ru.

Решение Росавиации зависит от безопасности и технологий

По словам Горбачева, открытие аэропортов напрямую связано с обеспечением мер безопасности и снижением угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов. Эти факторы остаются ключевыми при принятии решений о возобновлении работы авиаузлов.

Симферополь — долгожданная авиагавань для россиян

Авиасообщество особенно ждёт открытия аэропорта Симферополя. По мнению эксперта, это станет следующим логичным шагом после Краснодара:

Симферопольский аэропорт способен разгрузить движение по Крымскому мосту.

В отличие от «Пашковского» аэропорта Краснодара, который обслуживает регион до середины Большого Сочи, Симферополь является «миллионником», способным принимать больше пассажиров.

Аэропорт Геленджика частично дублирует возможности Краснодара, но не решает вопрос транспортной нагрузки в Крыму.