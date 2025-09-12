Склонность к алкоголизму можно определить по длине пальцев

Ученые из Польши и Великобритании выяснили, что форма и соотношение пальцев рук могут быть связаны с повышенной тягой к алкоголю. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Human Biology, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Группа специалистов из Медицинского университета в Лодзи (Польша) и Университета Суонси (Великобритания) собрала данные о длине пальцев 258 человек. Анализ показал интересную закономерность: у людей, у которых указательный палец заметно короче безымянного, склонность к алкоголю была выше.
Исследователи предполагают, что причина кроется в гормональном фоне. Такая форма пальцев часто связана с повышенным уровнем тестостерона. Именно этот гормон, по мнению ученых, может усиливать тягу человека к алкогольным напиткам.
Ученые подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Другими словами, короткий указательный палец не означает, что человек обязательно страдает от алкоголизма. Это лишь сигнал о потенциальной повышенной склонности.
Специалисты напоминают, что развитие алкогольной зависимости зависит от множества факторов, включая:
окружение и социальное влияние;
генетическую предрасположенность;
психическое состояние и стрессовые ситуации.
Таким образом, форма пальцев — лишь один из множества признаков, а не диагноз.
