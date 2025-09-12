Склонность к алкоголизму можно определить по длине пальцев

Қазақ тіліне аудару

Ученые из Польши и Великобритании выяснили, что форма и соотношение пальцев рук могут быть связаны с повышенной тягой к алкоголю. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Human Biology, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: sunmag.me

Как ученые проводили исследование

Группа специалистов из Медицинского университета в Лодзи (Польша) и Университета Суонси (Великобритания) собрала данные о длине пальцев 258 человек. Анализ показал интересную закономерность: у людей, у которых указательный палец заметно короче безымянного, склонность к алкоголю была выше.

Почему это происходит: роль тестостерона

Исследователи предполагают, что причина кроется в гормональном фоне. Такая форма пальцев часто связана с повышенным уровнем тестостерона. Именно этот гормон, по мнению ученых, может усиливать тягу человека к алкогольным напиткам.

Важное предупреждение: корреляция ≠ причина

Ученые подчеркивают, что речь идет о корреляции, а не о прямой причинно-следственной связи. Другими словами, короткий указательный палец не означает, что человек обязательно страдает от алкоголизма. Это лишь сигнал о потенциальной повышенной склонности.

Много факторов, влияющих на алкоголизм

Специалисты напоминают, что развитие алкогольной зависимости зависит от множества факторов, включая:

окружение и социальное влияние;

генетическую предрасположенность;

психическое состояние и стрессовые ситуации.

Таким образом, форма пальцев — лишь один из множества признаков, а не диагноз.