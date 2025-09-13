18+
12.09.2025, 19:00

Цены вырастут на 40%: российские автозаводы попросили перекрыть импорт иномарок

Новости Мира

Российские автозаводы «КамАЗ», ГАЗ и «Соллерс» обратились к властям с предложением пересмотреть правила ввоза иномарок и методику расчета утильсбора. Эксперты предупреждают: новые меры могут привести к росту цен на автомобили на 22-40%, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: depositphotos.com

Новые правила утильсбора

Ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направила письмо в Минпромторг с просьбой:

  • изменить методику расчета утильсбора с объема двигателя на мощность;

  • ограничить льготы при ввозе иномарок физлицами.

Автопроизводители объясняют, что действующая система устарела. Например, маленький турбо-двигатель и гибридные автомобили с небольшим объемом двигателя облагаются одинаковым утильсбором, что не отражает их реальную стоимость.

Пример из обращения: бюджетный Changan Alsvin (1,85 млн ₽, 1,48 л, 98 л.с.) и BMW X3 (8 млн ₽, 1,99 л, 255 л.с.) облагаются одинаковым утильсбором — 677,4 тыс. ₽.

Борьба с «серым» импортом

В ОАР отмечают, что изменения нужны и для контроля ввоза иномарок физлицами, которым действуют льготы на автомобили с двигателем менее 3 л. Сейчас ставки составляют:

  • 3,4 тыс. ₽ при ввозе нового авто;

  • 5,2 тыс. ₽ при ввозе автомобиля с пробегом старше трех лет.

Если поправки будут приняты, физлица будут платить утильсбор наравне с юрлицами — разница составит сотни тысяч рублей, а по некоторым моделям — до нескольких миллионов.

Прогнозируемый рост цен

По расчетам консалтингового агентства «Автомаркетолог»:

  • Массовые автомобили (1,5–2,0 л) подорожают на 15–22% (средняя цена сейчас 2,5–3 млн ₽).

  • Автомобили с моторами 2–3 л — на 30–40% (средняя цена 4–5 млн ₽).

Министр Антон Алиханов ранее поддерживал идею закрыть лазейки для льготного ввоза мощных автомобилей свыше 160 л.с.

Реакция дилеров

Дилеры отмечают, что повышение утильсбора и ограничение льгот повлияет и на цены отечественных авто.

  • Андрей Ольховский («Автодом»): рост на 2 млн ₽ для некоторых моделей Li Auto и Aito Seres.

  • Ренат Тюктеев («Авилон»): увеличение цен на 800 тыс. ₽ и выше, в зависимости от мощности двигателя.

В «Рольфе» инициативу считают логичной: критерием сегмента должен быть не литраж, а количество лошадиных сил.

Реакция Минпромторга и производителей

Минпромторг сообщил, что получил обращение и рассмотрит его в установленном порядке.

Компании «ГАЗ», «Соллерс» и «КамАЗ» комментариев не дали, отметив, что изменения касаются легковых автомобилей, а не грузовых.

Игорь Коровкин (ОАР) подчеркнул, что цель инициативы — заставить платить больше за дорогие иномарки и уменьшить «серый» рынок.

Последствия для рынка

  • Льготы должны остаться только для массовых автомобилей мощностью до 160 л.с.

  • «Серый» импорт, по прогнозам «Авилона», снизится на 10–15% благодаря невозможности занизить мощность двигателя.

  • Однако некоторые дилеры считают, что полностью решить проблему «серого» ввоза предложенные меры не смогут: новые лазейки появятся автоматически.

Итоги

  • Изменение расчета утильсбора с объема двигателя на мощность приведет к росту цен на иномарки.

  • Льготы для физлиц могут быть сокращены, что повлияет на доступность автомобилей.

  • Рынок «серых» авто может сократиться, но полностью закрыть этот сегмент невозможно без комплексных мер.

