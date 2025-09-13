Индийское кафе принимает оплату мусором

Сеть кафе в индийском городе Амбикапур начала принимать у посетителей пластиковые отходы в обмен на полноценные обеды. Идея, которая объединяет борьбу с голодом и экологическую инициативу, привлекла внимание международных СМИ, включая Good News Network, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
В Амбикапуре, известном как «город без свалок», функционируют несколько точек сети Garbage Cafe. Здесь за каждый килограмм пластика посетитель получает комплексный обед из четырех блюд, включающий:
Рис
Два вида карри
Дал — традиционное индийское блюдо из чечевицы
Среднее посещение кафе составляет около 20 человек в день. Таким образом ежедневно собирается примерно 20 килограммов пластика, которые затем перерабатываются.
По словам Винода Пателя, одного из управляющих кафе, проект решает сразу несколько задач:
Обеспечивает горячим питанием людей с ограниченными финансовыми возможностями
Содействует очистке города от пластиковых отходов
При этом городские власти сталкиваются с ограниченным бюджетом и не могут внедрять дорогостоящие системы утилизации. Тем не менее, ежедневно в Амбикапуре перерабатывают почти все 226 тонн пластика, попадающего в городскую среду.
Идея кафе за мусор оказалась успешной и в других регионах. Подобные заведения открылись в разных индийских городах, а также в Камбодже, где инициатива помогает решать местные экологические и социальные проблемы одновременно.
Комментарии0 комментарий(ев)