Индийское кафе принимает оплату мусором

Сеть кафе в индийском городе Амбикапур начала принимать у посетителей пластиковые отходы в обмен на полноценные обеды. Идея, которая объединяет борьбу с голодом и экологическую инициативу, привлекла внимание международных СМИ, включая Good News Network, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Ambikapur Municipal Corporation

Как работает «Garbage Cafe»

В Амбикапуре, известном как «город без свалок», функционируют несколько точек сети Garbage Cafe. Здесь за каждый килограмм пластика посетитель получает комплексный обед из четырех блюд, включающий:

Рис

Два вида карри

Дал — традиционное индийское блюдо из чечевицы

Среднее посещение кафе составляет около 20 человек в день. Таким образом ежедневно собирается примерно 20 килограммов пластика, которые затем перерабатываются.

Социальная и экологическая миссия

По словам Винода Пателя, одного из управляющих кафе, проект решает сразу несколько задач:

Обеспечивает горячим питанием людей с ограниченными финансовыми возможностями Содействует очистке города от пластиковых отходов

При этом городские власти сталкиваются с ограниченным бюджетом и не могут внедрять дорогостоящие системы утилизации. Тем не менее, ежедневно в Амбикапуре перерабатывают почти все 226 тонн пластика, попадающего в городскую среду.

Опыт других стран

Идея кафе за мусор оказалась успешной и в других регионах. Подобные заведения открылись в разных индийских городах, а также в Камбодже, где инициатива помогает решать местные экологические и социальные проблемы одновременно.