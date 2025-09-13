Оно того стоит? Психолог предупредила о рисках откровенных признаний в интернете

Қазақ тіліне аудару

Иллюстративное фото: Pixabay

Так называемая «новая искренность» в интернете, которая проявляется в откровенных постах в социальных сетях, анонимных признаниях на форумах и обсуждениях с виртуальными собеседниками, становится все более популярной. Многие, делясь личными переживаниями, находят поддержку и облегчение, однако есть и те, кто сталкивается с негативной стороной этого явления. Об этом рассказала клинический психолог, психодраматерапевт и эксперт в сфере посттравматических расстройств и зависимостей Олеся Иневская.

По словам специалиста, высокая степень откровенности в интернете может иметь положительный эффект. Люди, делящиеся негативными событиями своей жизни – будь то потеря работы, болезнь или утрата близких – часто отмечают снижение уровня стресса и тревожности, улучшение сна и усиление положительных эмоций. Более того, иногда личная история может помочь другим пользователям, столкнувшимся с похожими трудностями.

Тем не менее психолог подчеркнула, что у этого процесса есть и обратная сторона. Любая публикация в интернете остается доступной, и ее могут увидеть коллеги, партнеры или потенциальные работодатели. Кроме того, алгоритмы социальных сетей нередко продвигают эмоциональные и болезненные публикации, что привлекает к автору повышенное внимание. В результате у человека может возникнуть соблазн раскрывать все больше деталей и становиться излишне откровенным.

Иневская рекомендовала не делиться личными историями в состоянии эмоционального пика. По ее словам, в таких случаях велик риск вторичной травматизации – например, из-за отсутствия ожидаемого отклика или получения негативных комментариев.

Она также отметила, что в интернете сформировались целые тренды, особенно на площадках вроде TikTok, где пользователи подробно описывают свои травматичные переживания. Однако неподготовленные читатели могут быть шокированы подобным контентом. В итоге навязывание своей травмы другим наносит ущерб обеим сторонам: автор может столкнуться с непониманием и агрессией, а получатели исповедей – испытать тревожность, кошмары и другие негативные эмоции.