В Петербурге кот устроил пожар в квартире хозяев

В Санкт-Петербурге кот стал причиной пожара в квартире. Подробности происшествия рассказали в МЧС России, передает Lada.kz .

Фото: МЧС России

В Санкт-Петербурге произошёл необычный инцидент: в одной из квартир ночью загорелся пластиковый аэрогриль. Как сообщили в МЧС России, возгорание удалось ликвидировать силами жильцов, пострадавших нет.

Пожарные дознаватели установили причину происшествия. Сенсорная плита, на которой не была активирована функция блокировки, включилась, когда по ней прошёлся кот. Это привело к нагреву и возгоранию бытового прибора.

В ведомстве напомнили о мерах предосторожности при использовании бытовой техники. В частности, рекомендуется всегда включать функцию блокировки панели управления, не использовать варочную поверхность в качестве столешницы, а также внимательно следить за поведением домашних животных.