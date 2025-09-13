18+
13.09.2025, 11:40

Врач объяснила, почему не стоит заправлять постель сразу после сна

Новости Мира 0 388

Терапевт Оксана Серебрякова предупредила: привычка заправлять кровать утром может создать благоприятные условия для размножения микробов и пылевых клещей, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny.ru.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Психологи и психиатры традиционно считают, что заправленная постель помогает человеку почувствовать порядок в жизни, развивает самодисциплину и настраивает на продуктивный день. Такая привычка, по мнению специалистов, способствует формированию ответственности и даже повышает уровень счастья.

Однако врач-терапевт Оксана Серебрякова дала противоположную рекомендацию. Она пояснила, что заправлять постель сразу после пробуждения не стоит, так как это может негативно сказаться на здоровье.

По словам специалиста, во время сна под одеялом формируется теплая и влажная среда. Если сразу накрыть кровать покрывалом, то создается микроклимат, схожий с тропическим. В таких условиях активно размножаются микробы и аллергены, включая пылевых клещей.

Серебрякова подчеркнула, что каждое утро необходимо давать постели «подышать» – оставлять ее открытой на несколько часов. Это позволит влаге испариться, а белью подсохнуть, предотвращая развитие неблагоприятной среды.

При влажности ниже 50% и температуре ниже 20 °C активность пылевых клещей резко снижается, - добавила врач.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

