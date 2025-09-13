18+
13.09.2025, 13:04

Зидан готовится возглавить сборную Франции

Новости Мира 0 226

Французская легенда футбола Зинедин Зидан близок к подписанию контракта с национальной сборной, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: ©Depositphotos.com/olegda88
Фото: ©Depositphotos.com/olegda88

По данным El Nacional, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, а также бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов к возвращению в большой футбол уже в статусе наставника национальной команды.

Согласно источнику, Зидан станет преемником нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Перемены планируются после завершения чемпионата мира 2026 года.

Тренерские достижения

Зинедин Зидан уже имеет внушительный послужной список. С 2016 по 2018 год и повторно с 2019 по 2021 год он возглавлял мадридский «Реал». Под его руководством клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов, становился чемпионом Испании, а также дважды завоевывал Суперкубок страны.

Слухи о «Фенербахче»

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что французский специалист может возглавить «Фенербахче» после ухода Жозе Моуринью. Однако испанское издание Mundo Deportivo опровергло эти сообщения. По данным журналистов, Зидан не рассматривает работу в стамбульском клубе и сосредоточен на перспективах с национальной сборной.

