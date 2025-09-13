В Индии мужчина поджег знакомую за отказ общаться

Қазақ тіліне аудару

В Индии женщина погибла после нападения мужчины, преследовавшего её несколько месяцев, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: (с) ndtv.com

В индийском штате Уттар-Прадеш произошла трагедия: 6 августа в районе Фаррухабад, расположенном примерно в 190 километрах от столицы штата Лакхнау, мужчина по имени Дипак совершил нападение на 33-летнюю замужнюю женщину Нишу Сингх.

По данным NDTV, на протяжении последних двух месяцев он настойчиво пытался общаться с ней, но получал отказ. В день происшествия женщина направлялась к врачу. На улице её остановил преследователь, между ними возник спор. В ходе конфликта Дипак вместе с друзьями облил жертву горючей жидкостью и поджёг.

Несмотря на сильные ожоги, пострадавшая сумела доехать на скутере до клиники семейного врача. Там ей оказали первую помощь и сообщили о случившемся её отцу. Женщина успела рассказать ему подробности нападения.

Врачи приняли решение перевезти пострадавшую в другое медицинское учреждение, однако во время транспортировки она скончалась.

Полиция возбудила уголовное дело и сформировала четыре оперативные группы для задержания подозреваемых.