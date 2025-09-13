Врач предупредила о неожиданном влиянии алкоголя на сердце

Қазақ тіліне аудару

Кардиолог Елена Голикова сообщила, что употребление алкоголя способно провоцировать не только болезни печени, но и серьезные сердечно-сосудистые нарушения, включая аритмию и кардиомиопатию, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru .

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач по функциональной диагностике сети клиник «Семейная» Елена Голикова рассказала о малоизвестных последствиях употребления спиртного. По ее словам, алкоголь влияет не только на печень, но и на работу сердца и сосудов.

Самым распространенным осложнением специалист назвала аритмию. Она подчеркнула, что нарушения ритма сердца чаще всего проявляются после злоупотребления спиртными напитками на праздниках или выходных.

Нарушения ритма разнообразны: от относительно безобидной синусовой тахикардии и «перебоев» в работе сердца до мерцательной аритмии, которая сопровождается повышенным риском инсульта и опасной для жизни желудочковой тахикардией, - объяснила Голикова.

Еще одним характерным последствием регулярного употребления алкоголя Голикова назвала повышение артериального давления. Она пояснила, что нелеченая гипертония значительно увеличивает вероятность развития инфаркта, инсульта, аритмий, сердечной недостаточности и других тяжелых осложнений.

Кардиолог также отметила, что злоупотребление спиртными напитками может привести к алкогольной кардиомиопатии. В этом случае у пациента развивается сердечная недостаточность, проявляющаяся одышкой, слабостью, отеками ног и туловища.

По словам Голиковой, отказ от алкоголя является единственным способом остановить прогрессирование болезни. В противном случае, предупредила врач, алкогольная кардиомиопатия в короткие сроки приведет к летальному исходу. Она добавила, что до половины случаев так называемой «беспричинной» сердечной недостаточности на самом деле связаны с алкогольной зависимостью.