В КНДР запретили использовать слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке»

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился заменить популярные заимствованные слова западного происхождения на их корейские аналоги, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Власти КНДР ввели новые ограничения в сфере языка, направленные на отказ от англицизмов и терминов, пришедших из Южной Кореи. Как сообщает издание The Sun, по распоряжению Ким Чен Ына в стране запрещено употреблять слова «гамбургер», «мороженое» и «караоке».

Иностранные заимствования заменили на корейские аналоги. Так, слово «гамбургер» официально переименовали в dajin-gogi gyeopppang («двойной хлеб с фаршем»), а «мороженое» – в eseukimo.

Отдельные рекомендации даны гидам, которые встречают туристов из России и Китая на известном курорте Вонсан. Им предписано избегать использования западных и южнокорейских слов, которые, по мнению властей, не соответствуют национальной языковой политике.