Избавит от жира на животе и бедрах: назван фрукт, который способствует похудению без усилий

Учёные выяснили, что экзотический фрукт авокадо может способствовать похудению, особенно в области живота и бёдер. Несмотря на высокую калорийность, этот продукт не только не приводит к набору веса, но и помогает скорректировать фигуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Исследование провели специалисты Иллинойсского университета. В нём участвовали 105 взрослых людей с лишним весом и ожирением. В течение трёх месяцев добровольцы ежедневно съедали по одному авокадо.
К окончанию эксперимента у участников зафиксировали:
снижение уровня висцерального жира на животе;
улучшение показателей толерантности к глюкозе;
уменьшение риска развития сахарного диабета.
Таким образом, фрукт оказался не просто вкусным дополнением к рациону, но и действенным инструментом для здоровья.
Учёные считают, что главный эффект связан с повышением уровня глутатиона — сильного антиоксиданта. Он помогает замедлять окислительные процессы в организме и способствует нормализации обмена веществ.
Авокадо богато полезными компонентами, среди которых:
витамин С, защищающий клетки от разрушения свободными радикалами;
витамин Е, известный как «витамин молодости», замедляющий старение клеток;
ряд минералов и антиоксидантов, укрепляющих здоровье.
Регулярное употребление авокадо не только снижает риски хронических заболеваний, но и положительно влияет на внешний вид. Благодаря сочетанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов фрукт помогает поддерживать здоровую кожу и фигуру, приближая её к форме «песочных часов».
