15.09.2025, 07:49

Избавит от жира на животе и бедрах: назван фрукт, который способствует похудению без усилий

Новости Мира

Учёные выяснили, что экзотический фрукт авокадо может способствовать похудению, особенно в области живота и бёдер. Несмотря на высокую калорийность, этот продукт не только не приводит к набору веса, но и помогает скорректировать фигуру, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik
Фото: freepik

Результаты масштабного эксперимента

Исследование провели специалисты Иллинойсского университета. В нём участвовали 105 взрослых людей с лишним весом и ожирением. В течение трёх месяцев добровольцы ежедневно съедали по одному авокадо.

К окончанию эксперимента у участников зафиксировали:

  • снижение уровня висцерального жира на животе;

  • улучшение показателей толерантности к глюкозе;

  • уменьшение риска развития сахарного диабета.

Таким образом, фрукт оказался не просто вкусным дополнением к рациону, но и действенным инструментом для здоровья.

Роль антиоксиданта глутатиона

Учёные считают, что главный эффект связан с повышением уровня глутатиона — сильного антиоксиданта. Он помогает замедлять окислительные процессы в организме и способствует нормализации обмена веществ.

Витамины и минералы в составе

Авокадо богато полезными компонентами, среди которых:

  • витамин С, защищающий клетки от разрушения свободными радикалами;

  • витамин Е, известный как «витамин молодости», замедляющий старение клеток;

  • ряд минералов и антиоксидантов, укрепляющих здоровье.

Польза для фигуры и красоты

Регулярное употребление авокадо не только снижает риски хронических заболеваний, но и положительно влияет на внешний вид. Благодаря сочетанию полезных жиров, витаминов и антиоксидантов фрукт помогает поддерживать здоровую кожу и фигуру, приближая её к форме «песочных часов».

