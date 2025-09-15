18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.09.2025, 09:16

Все банковские карты уязвимы: аналитик объяснила, почему не существует «надёжных счетов»

Новости Мира 0 335

Финансовый аналитик маркетплейса «Банки.ру» Эряния Бочкина в интервью агентству «Прайм» напомнила, что абсолютно безопасных банковских карт не существует. По её словам, любая карта изначально предназначена для хранения денег и проведения операций, а значит, всегда остаётся риск списания средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM
Карты не могут быть полностью защищены

«Не бывает счетов и карт, которые были бы на 100% защищены от мошенничества», — подчеркнула эксперт.

Почему счета всё же различаются по уровню риска

Бочкина отметила, что определённые инструменты предоставляют дополнительные барьеры для злоумышленников. Например, для доступа к брокерскому счёту недостаточно знать данные карты владельца — необходимо ещё получить вход в инвестиционную платформу. Однако этот барьер перестаёт работать, если пользователь сам раскроет мошенникам пароли или коды подтверждения, либо если доступ к ним будет получен через вирусные программы.

Главный метод обмана — социальная инженерия

По словам аналитика, сегодня основным способом похищения денег остаётся социальная инженерия. Мошенники маскируются под сотрудников банка или следственных органов и убеждают жертву передать личные данные или самостоятельно перевести средства на «безопасные счета».

«Тип счёта или карты здесь не играет роли. Главное — доступ к человеку и его доверию», — пояснила эксперт.

Как защитить свои деньги

Бочкина подчеркнула, что «безопасных счетов» не существует — это лишь миф, который используют преступники для манипуляций. По её словам, лучшей защитой для граждан остаётся собственная осведомлённость, критическое мышление и осторожность при любых финансовых операциях.

Она напомнила: никогда не стоит передавать посторонним свои пароли, коды подтверждения и другие конфиденциальные данные, а при малейшем сомнении в звонках или сообщениях лучше самостоятельно связаться с банком по официальным контактам.

