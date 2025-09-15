18+
15.09.2025, 11:36

«Синдром разбитого сердца»: симптомы, причины и опасность для мужчин и женщин

Новости Мира 0 322

Кардиологи рассказали о так называемом «синдроме разбитого сердца» — редком, но опасном состоянии, которое может имитировать сердечный приступ. Несмотря на романтичное название, недуг несет реальную угрозу жизни, особенно мужчинам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Что такое синдром Такоцубо

Синдром Такоцубо впервые описали в Японии в 1990-х годах. Это острое нарушение работы сердца, связанное с сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками.

Кардиологи Татьяна Романенко и Ирина Михайлова поясняют, что симптомы этого состояния часто напоминают инфаркт миокарда.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Основные проявления синдрома включают:

  • Боль за грудиной — сильные и внезапные ощущения, схожие с сердечным приступом.

  • Нарушение сердечного ритма — аритмии разной степени выраженности.

  • Одышка и слабость — снижение выносливости и общая усталость организма.

Важно отметить, что в большинстве случаев (до 95%) синдром полностью обратим, и пациенты восстанавливаются в течение нескольких недель.

Кто в группе риска: женщины или мужчины

Хотя синдром чаще диагностируют у женщин, особенно в период менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов, смертельные случаи чаще встречаются среди мужчин. У них болезнь протекает тяжелее, а вероятность летального исхода выше.

Как снизить риск

Кардиологи советуют:

  • Беречь психоэмоциональное здоровье и тренировать устойчивость к стрессу.

  • Регулярно заниматься физической активностью.

  • Немедленно обращаться к врачу при появлении болей в груди или других тревожных симптомов.

Синдром разбитого сердца — на первый взгляд «романтичное» название, но на деле это серьезное состояние, требующее внимательного отношения к своему организму и своевременной медицинской помощи.

