«Синдром разбитого сердца»: симптомы, причины и опасность для мужчин и женщин

Кардиологи рассказали о так называемом «синдроме разбитого сердца» — редком, но опасном состоянии, которое может имитировать сердечный приступ. Несмотря на романтичное название, недуг несет реальную угрозу жизни, особенно мужчинам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: podster.fm

Что такое синдром Такоцубо

Синдром Такоцубо впервые описали в Японии в 1990-х годах. Это острое нарушение работы сердца, связанное с сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками.

Кардиологи Татьяна Романенко и Ирина Михайлова поясняют, что симптомы этого состояния часто напоминают инфаркт миокарда.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Основные проявления синдрома включают:

Боль за грудиной — сильные и внезапные ощущения, схожие с сердечным приступом.

Нарушение сердечного ритма — аритмии разной степени выраженности.

Одышка и слабость — снижение выносливости и общая усталость организма.

Важно отметить, что в большинстве случаев (до 95%) синдром полностью обратим, и пациенты восстанавливаются в течение нескольких недель.

Кто в группе риска: женщины или мужчины

Хотя синдром чаще диагностируют у женщин, особенно в период менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов, смертельные случаи чаще встречаются среди мужчин. У них болезнь протекает тяжелее, а вероятность летального исхода выше.

Как снизить риск

Кардиологи советуют:

Беречь психоэмоциональное здоровье и тренировать устойчивость к стрессу.

Регулярно заниматься физической активностью.

Немедленно обращаться к врачу при появлении болей в груди или других тревожных симптомов.

Синдром разбитого сердца — на первый взгляд «романтичное» название, но на деле это серьезное состояние, требующее внимательного отношения к своему организму и своевременной медицинской помощи.