«Синдром разбитого сердца»: симптомы, причины и опасность для мужчин и женщин

Кардиологи рассказали о так называемом «синдроме разбитого сердца» — редком, но опасном состоянии, которое может имитировать сердечный приступ. Несмотря на романтичное название, недуг несет реальную угрозу жизни, особенно мужчинам, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Синдром Такоцубо впервые описали в Японии в 1990-х годах. Это острое нарушение работы сердца, связанное с сильным стрессом или чрезмерными физическими нагрузками.
Кардиологи Татьяна Романенко и Ирина Михайлова поясняют, что симптомы этого состояния часто напоминают инфаркт миокарда.
Основные проявления синдрома включают:
Боль за грудиной — сильные и внезапные ощущения, схожие с сердечным приступом.
Нарушение сердечного ритма — аритмии разной степени выраженности.
Одышка и слабость — снижение выносливости и общая усталость организма.
Важно отметить, что в большинстве случаев (до 95%) синдром полностью обратим, и пациенты восстанавливаются в течение нескольких недель.
Хотя синдром чаще диагностируют у женщин, особенно в период менопаузы из-за снижения уровня эстрогенов, смертельные случаи чаще встречаются среди мужчин. У них болезнь протекает тяжелее, а вероятность летального исхода выше.
Кардиологи советуют:
Беречь психоэмоциональное здоровье и тренировать устойчивость к стрессу.
Регулярно заниматься физической активностью.
Немедленно обращаться к врачу при появлении болей в груди или других тревожных симптомов.
Синдром разбитого сердца — на первый взгляд «романтичное» название, но на деле это серьезное состояние, требующее внимательного отношения к своему организму и своевременной медицинской помощи.
