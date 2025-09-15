Мужчина проглотил пятисантиметровую иглу, выпив рюмку алкоголя

В Нижнем Тагиле 54-летний мужчина случайно проглотил пятисантиметровую иглу, выпив рюмку спиртного, налитую его супругой. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Инцидент случился по невнимательности: женщина положила иглу в рюмку для дезинфекции, а муж, не заметив посторонний предмет, выпил содержимое.
Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Врачи провели эндоскопическую операцию, используя биопсийные щипцы, и успешно извлекли иглу. Операция прошла без повреждений тканей пищевода.
Благодаря малоинвазивной процедуре мужчина смог покинуть больницу в тот же день. Осложнений после вмешательства не возникло.
Врачи напоминают, что при попадании инородного предмета в организм нельзя пытаться извлечь его самостоятельно. В таких случаях крайне важно немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы избежать серьезных осложнений.
