Мужчина проглотил пятисантиметровую иглу, выпив рюмку алкоголя

В Нижнем Тагиле 54-летний мужчина случайно проглотил пятисантиметровую иглу , выпив рюмку спиртного, налитую его супругой. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos

Как произошел инцидент

Инцидент случился по невнимательности: женщина положила иглу в рюмку для дезинфекции, а муж, не заметив посторонний предмет, выпил содержимое.

Экстренная медицинская помощь

Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Врачи провели эндоскопическую операцию, используя биопсийные щипцы, и успешно извлекли иглу. Операция прошла без повреждений тканей пищевода.

Быстрое восстановление

Благодаря малоинвазивной процедуре мужчина смог покинуть больницу в тот же день. Осложнений после вмешательства не возникло.

Рекомендации медиков

Врачи напоминают, что при попадании инородного предмета в организм нельзя пытаться извлечь его самостоятельно. В таких случаях крайне важно немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью, чтобы избежать серьезных осложнений.