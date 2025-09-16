18+
16.09.2025, 06:47

Суд арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы

Новости Мира 0 734

Подмосковный суд отправил под стражу предпринимателя Араика Амирханяна, подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: araikamirkhanian/Instagram
Фото: araikamirkhanian/Instagram

Решение суда

По информации собеседника агентства, в Московской области избрали меру пресечения для Амирханяна в виде ареста. Сейчас бизнесмен будет находиться в следственном изоляторе до дальнейших разбирательств.

Подозрения следствия

Имя предпринимателя появилось в деле 9 июня. Тогда стало известно, что подозреваемым является 44-летний уроженец Армении, бывший подрядчик «Укравтодора». По данным Telegram-канала Baza, именно Амирханян мог передать украинским спецслужбам информацию о местонахождении Кивы, после чего к экс-депутату направили киллера.

Другие уголовные эпизоды

Отмечается, что предприниматель уже находится в СИЗО Подмосковья по другому делу — о попытке дачи взятки. Помимо этого, ранее власти Украины обвиняли его в хищении около 500 млн гривен из бюджета. Впоследствии Амирханяна лишили украинского гражданства, поскольку у него был армянский паспорт.

Убийство Ильи Кивы

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит в декабре 2023 года в Подмосковье. По данным следствия, в него выстрелили в голову. Политик ранее покинул Украину, переехал в Россию и получил здесь политическое убежище.

