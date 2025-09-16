18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 08:24

Ахмед Дудаев обвинил Аллу Пугачеву в оскорблении памяти погибших в Чечне

Новости Мира 0 1 152

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев резко высказался в адрес Аллы Пугачевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: grozny.tv
Фото: grozny.tv

Повод для скандала

Ранее в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* Пугачева вспомнила о своей встрече с Джохаром Дудаевым. Она охарактеризовала его как «приличного, порядочного и интеллигентного» человека. Эти слова вызвали бурное недовольство в Чеченской Республике.

Жесткая реакция властей Чечни

Ахмед Дудаев подчеркнул, что подобные оценки недопустимы, поскольку Джохар Дудаев несет ответственность за гибель огромного числа людей.

«Джохар Дудаев — это террорист, из-за преступных действий которого в Чеченской Республике погибло около трехсот тысяч человек, десятки тысяч раненых, пропавших без вести… Такими высказываниями, восхваляя такого террориста, я считаю, что Алла Пугачева оскорбляет память всех погибших трехсот тысяч человек. Она оскорбляет память погибших сотрудников правоохранительных органов, которые наводили конституционный порядок в нашей республике. Она оскорбляет весь чеченский народ», — заявил Ахмед Дудаев в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Кадыров назвал слова певицы пустословием

К критике присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он резко высказался о позиции Пугачевой, подчеркнув, что артистка некомпетентна в вопросах чеченских войн.

По его словам, заявления певицы можно охарактеризовать лишь как «жалкое пустословие» человека, который «абсолютно не разбирается в теме».

 

2
1
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?