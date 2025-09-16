Ахмед Дудаев обвинил Аллу Пугачеву в оскорблении памяти погибших в Чечне

Қазақ тіліне аудару

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев резко высказался в адрес Аллы Пугачевой, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Повод для скандала

Ранее в интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой»* Пугачева вспомнила о своей встрече с Джохаром Дудаевым. Она охарактеризовала его как «приличного, порядочного и интеллигентного» человека. Эти слова вызвали бурное недовольство в Чеченской Республике.

Жесткая реакция властей Чечни

Ахмед Дудаев подчеркнул, что подобные оценки недопустимы, поскольку Джохар Дудаев несет ответственность за гибель огромного числа людей.

«Джохар Дудаев — это террорист, из-за преступных действий которого в Чеченской Республике погибло около трехсот тысяч человек, десятки тысяч раненых, пропавших без вести… Такими высказываниями, восхваляя такого террориста, я считаю, что Алла Пугачева оскорбляет память всех погибших трехсот тысяч человек. Она оскорбляет память погибших сотрудников правоохранительных органов, которые наводили конституционный порядок в нашей республике. Она оскорбляет весь чеченский народ», — заявил Ахмед Дудаев в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Кадыров назвал слова певицы пустословием

К критике присоединился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он резко высказался о позиции Пугачевой, подчеркнув, что артистка некомпетентна в вопросах чеченских войн.

По его словам, заявления певицы можно охарактеризовать лишь как «жалкое пустословие» человека, который «абсолютно не разбирается в теме».