Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
16.09.2025, 10:26

Стало известно о завещании Валентины Талызиной

Новости Мира

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина составила завещание, в котором всё своё имущество передала внучке Анастасии. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на источник, близкий к окружению актрисы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгения Новоженина/РИА «Новости

Дочь поддерживает решение матери

Согласно завещанию, Ксения, дочь Талызиной, не будет получать долю наследства. При этом она полностью поддерживает решение матери, исключая любые возможные споры:

«Завещание есть. Все останется в семье. Никуда ничего не уйдет. У Талызиной есть единственная наследница, внучка Настя Талызина. Никаких споров нет», — сообщил инсайдер.

Состав наследства

По словам юриста Александра Хаминского, наследство включает как материальные, так и нематериальные активы. Среди них:

  • денежные средства и имущество;

  • гонорары от фильмов и мультфильмов;

  • права на сценарий документального фильма о Бунине 1994 года;

  • другие объекты интеллектуальной собственности.

Краткая биография актрисы

Валентина Талызина скончалась 21 июня 2025 года. Свою карьеру в кино она начала в 1963 году, а активная деятельность пришлась на конец 1960-х. Актриса стала известной благодаря ролям в культовых фильмах:

  • «Ирония судьбы»;

  • «Зигзаг удачи»;

  • «Большая перемена».

Кроме того, её голосом говорит мама Дяди Федора в мультфильме «Трое из Простоквашино».

Талызина посвятила театру Моссовета 67 лет своей жизни и встретила своё 90-летие на сцене этого театра.

