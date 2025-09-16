Россия рискует потерять 200 тысяч таксистов из-за нового закона

Қазақ тіліне аудару

Принятие закона о локализации автомобилей для такси может привести к массовому уходу водителей с рынка. По оценкам Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), почти 200 тысяч таксистов окажутся вне игры из-за несоответствия их машин новым требованиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Основная проблема: 79% автомобилей не подходят под новые правила

Согласно данным РСПП, подавляющее большинство таксистов — около 79% — используют автомобили, которые не соответствуют нормам локализации. Это означает, что они не смогут продолжить работу после вступления закона в силу.

По расчетам экспертов, с рынка может уйти около 200 тысяч водителей, что составляет пятую часть всех занятых в отрасли. Для сравнения: в июне 2025 года общее число работающих таксистов в России составляло примерно 1 миллион человек.

Когда начнет действовать закон

Закон о локализации автомобилей для такси вступает в силу в марте 2026 года. Участники рынка уже называют грядущие изменения жесткими и предупреждают о серьезных последствиях для отрасли.

Какие машины будут разрешены

По информации «Коммерсанта», в предварительный перечень автомобилей, которые смогут работать в такси, планируется включить:

Lada

«Москвич»

Evolute

некоторые другие модели отечественных и локализованных брендов.

Однако в Минпромторге уточняют, что окончательный список автомобилей будет опубликован только к концу 2025 года.

Подготовка нормативной базы

Сейчас Министерство промышленности и торговли разрабатывает нормативные документы, которые определят порядок применения закона. Важнейшим элементом станет официальный список машин, соответствующих требованиям локализации. Его публикация должна прояснить, сколько таксистов реально смогут остаться на рынке.