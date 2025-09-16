18+
16.09.2025, 15:28

41 млн рублей сверкает на руке: у Адама Кадырова заметили новые часы со 104 бриллиантами

Новости Мира 0 569

17-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова вновь привлек внимание пользователей соцсетей своим роскошным аксессуаром. Новое фото, опубликованное его сестрой Табарик Кадыровой, показывает Адама с дорогими часами на руке, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: kadyrovatabarik / Instagram
Фото: kadyrovatabarik / Instagram

Модель Jacob & Co Epic SF24 со 104 бриллиантами

На опубликованном снимке Адам Кадыров позирует в рубашке, шляпе и брюках, однако внимание пользователей сразу привлекло его запястье. На левой руке юноши надеты часы бренда Jacob & Co из серии Epic SF24.

Стоимость аксессуара составляет более 496 тысяч долларов (около 41 миллиона рублей). Часы выполнены из золота, ремешок кожаный, а на корпусе размещены 104 бриллианта. Бренд выпустил всего 18 таких моделей, и все они уже распроданы, сообщает Lenta.ru.

Предыдущие дорогие часы Адама Кадырова

Это не первое появление Адама в дорогих аксессуарах. Ранее на его запястье была эксклюзивная модель Jacob & Co с 320 бриллиантами, что также вызвало активное обсуждение в соцсетях.

Политическая карьера в 17 лет

Помимо роскоши, Адам Кадыров активно вовлечен в политику. С 2023 года он занимает пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики. Первую должность в республике он получил уже в 15 лет, что вызвало интерес и критику со стороны общественности.

