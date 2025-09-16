Назван неочевидный фактор риска сахарного диабета

Қазақ тіліне аудару

Недавнее исследование ученых из Швеции, Норвегии и Финляндии выявило малоизвестный, но значимый фактор риска развития сахарного диабета: курение. Результаты работы были представлены на ежегодной конференции Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Вене.

Фото: freepik

Двойной риск при табакокурении

В исследовании приняли участие более семи тысяч человек. Анализ данных показал, что курильщики почти в два раза чаще сталкиваются с сахарным диабетом второго типа, особенно с формой, связанной с выраженной инсулинорезистентностью (SIRD).

Инсулинорезистентность возникает, когда ткани теряют чувствительность к гормону инсулину и не способны эффективно усваивать глюкозу. Это приводит к накоплению сахара в крови и повреждению сосудов, а органы и ткани остаются без важного источника энергии.

Риск различных форм диабета

Кроме SIRD, курение увеличивает вероятность развития других форм заболевания — от дефицита инсулина до диабета, связанного с ожирением или возрастными изменениями. В среднем этот риск повышается на 20–57%.

Генетика усиливает опасность

Особую тревогу вызывают случаи, когда курение сочетается с наследственной предрасположенностью. У людей с генетическим фактором риск развития диабета увеличивается более чем в три раза.

Профилактика через отказ от табака

Исследователи подчеркивают, что отказ от курения является одним из ключевых шагов в профилактике сахарного диабета. Своевременное решение отказаться от табака может значительно снизить риск заболевания, особенно у людей с повышенной генетической восприимчивостью.