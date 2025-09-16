Почти треть россиян уверены, что их тайно чипируют

Қазақ тіліне аудару

Согласно свежему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значительная часть населения России продолжает испытывать тревогу по поводу тайного чипирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rtd.rt.com

Как изменилось восприятие за пять лет

Сегодня 29% россиян уверены, что их могут чипировать без ведома. Несмотря на то что эта цифра снизилась по сравнению с 2020 годом, когда подобную угрозу допускал 41% опрошенных, недоверие остается ощутимым.

В то же время растет доля скептиков: пять лет назад в невозможность тайного чипирования верили 54%, теперь — уже 66%.

Кто больше верит, а кто — нет

Наибольший уровень недоверия к теории чипирования демонстрирует молодежь. Среди зумеров (рожденных после 2001 года) 81% уверены, что подобное невозможно.

Противоположная тенденция наблюдается в возрастной группе от 44 до 57 лет: там сторонников идеи тайного внедрения чипов оказалось 35%.

Чего опасаются россияне

Среди тех, кто допускает вероятность чипирования, основными страхами остаются:

контроль над личностью — 36%;

возможный вред здоровью — 19%.

Знание о нейротехнологиях

Интересно, что подавляющее большинство россиян в целом знакомы с понятием чипирования и нейротехнологий. По данным опроса, 85% участников заявили, что слышали об этих технологиях и имеют общее представление о них.

Методология исследования

Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%, что позволяет считать результаты достаточно показательными для оценки общественного мнения.