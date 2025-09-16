18+
16.09.2025, 18:40

Почти треть россиян уверены, что их тайно чипируют

Новости Мира 0 415

Согласно свежему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значительная часть населения России продолжает испытывать тревогу по поводу тайного чипирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: rtd.rt.com

Как изменилось восприятие за пять лет

Сегодня 29% россиян уверены, что их могут чипировать без ведома. Несмотря на то что эта цифра снизилась по сравнению с 2020 годом, когда подобную угрозу допускал 41% опрошенных, недоверие остается ощутимым.
В то же время растет доля скептиков: пять лет назад в невозможность тайного чипирования верили 54%, теперь — уже 66%.

Кто больше верит, а кто — нет

Наибольший уровень недоверия к теории чипирования демонстрирует молодежь. Среди зумеров (рожденных после 2001 года) 81% уверены, что подобное невозможно.

Противоположная тенденция наблюдается в возрастной группе от 44 до 57 лет: там сторонников идеи тайного внедрения чипов оказалось 35%.

Чего опасаются россияне

Среди тех, кто допускает вероятность чипирования, основными страхами остаются:

  • контроль над личностью — 36%;

  • возможный вред здоровью — 19%.

Знание о нейротехнологиях

Интересно, что подавляющее большинство россиян в целом знакомы с понятием чипирования и нейротехнологий. По данным опроса, 85% участников заявили, что слышали об этих технологиях и имеют общее представление о них.

Методология исследования

Опрос проводился среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%, что позволяет считать результаты достаточно показательными для оценки общественного мнения.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
В России не чипирование , а зомбирование через телевизор поголовное.
17.09.2025, 03:29
