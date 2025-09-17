Жители дома несколько дней пили воду из бака, где позже нашли тело мужчины

На Тайване произошел шокирующий случай: жильцы многоэтажного дома несколько дней использовали воду из бака, где находилось разлагающееся тело мужчины. Инцидент освещает местное издание Ettoday, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Необычный запах, исходящий из воды, заметили квартиранты дома. Обеспокоенные жильцы обратились к коммунальным службам. Специалисты, проверяя источник зловония, обнаружили, что неприятный запах идет от тела, находившегося в резервуаре для воды.
Правоохранители установили личность погибшего: это был 40-летний строитель, который занимался сносом зданий. Мужчина ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. По версии полиции, он, возможно, пытался проникнуть в чужую квартиру, но случайно упал в резервуар с водой и утонул.
Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины не носит криминальный характер.
Комментарии0 комментарий(ев)