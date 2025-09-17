Жители дома несколько дней пили воду из бака, где позже нашли тело мужчины

Қазақ тіліне аудару

На Тайване произошел шокирующий случай: жильцы многоэтажного дома несколько дней использовали воду из бака, где находилось разлагающееся тело мужчины. Инцидент освещает местное издание Ettoday, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: скриншот видео/鏡新聞/Youtube

Тревожный запах заставил вызвать коммунальщиков

Необычный запах, исходящий из воды, заметили квартиранты дома. Обеспокоенные жильцы обратились к коммунальным службам. Специалисты, проверяя источник зловония, обнаружили, что неприятный запах идет от тела, находившегося в резервуаре для воды.

Жертва — 40-летний строитель с криминальным прошлым

Правоохранители установили личность погибшего: это был 40-летний строитель, который занимался сносом зданий. Мужчина ранее несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. По версии полиции, он, возможно, пытался проникнуть в чужую квартиру, но случайно упал в резервуар с водой и утонул.

Судмедэксперты не выявили признаков насильственной смерти

Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины не носит криминальный характер.