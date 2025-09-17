Мужчина устроил драку на борту самолета Оренбург – Москва из-за футболки соседки

Қазақ тіліне аудару

На борту самолета, следовавшего из Оренбурга в Москву, произошла драка между пассажирами. Причиной конфликта стала футболка одной из пассажирок, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Алкоголь и агрессия

Инцидент произошел в момент снижения воздушного судна. По данным очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал вести себя неадекватно по отношению к соседке.

«По словам девушки, агрессору не понравилась надпись про помощь наркозависимым на ее футболке», – сообщается в публикации.

Угрозы и первая стычка

Сначала дебошир высказывал угрозы девушке и соседним пассажирам. Услышав это, другой мужчина вмешался в ситуацию, пытаясь успокоить нарушителя. Однако словесная перепалка быстро переросла в драку прямо в салоне самолета.

Действия экипажа

Бортпроводники пытались разнять мужчин и настоятельно требовали, чтобы они заняли свои места. Несмотря на усилия экипажа, конфликт удалось погасить лишь частично.

Продолжение в аэропорту

После приземления в Москве ситуация снова обострилась: ссора продолжилась уже в здании аэропорта. В итоге пассажиры обратились в полицию. Информации о том, пострадал ли кто-то из участников драки, пока нет.