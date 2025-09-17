18+
17.09.2025, 07:11

Аэропорт Краснодара возобновляет работу после долгого перерыва

Новости Мира 0 591

17 сентября 2025 года аэропорт Краснодара возобновляет работу после трехлетнего перерыва. Решение о запуске рейсов принято после подтверждения Росавиацией готовности объекта к приему и отправке гражданских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Аэропорт Краснодар
Фото: Аэропорт Краснодар

Первые рейсы и расписание полетов

  • Время перелета между Москвой и Краснодаром составит 3 часа 55 минут.

  • На первом этапе по маршруту будут выполняться от одного до трех рейсов в день.

  • В дальнейшем их количество увеличат до пяти вылетов ежедневно.

  • Полеты будут осуществляться в дневное время — с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Возможное возвращение международных рейсов

13 сентября появилась информация, что в ближайшее время могут возобновиться и международные авиаперевозки из Краснодара. Это позволит расширить географию полетов и даст больше возможностей жителям юга России.

Вторая крупная авиагавань на юге, открытая в этом сезоне

Аэропорт Краснодара стал уже вторым региональным хабом, возобновившим работу в 2025 году. Ранее, в июле, Минтранс России сообщил о перезапуске аэропорта Геленджика, который также был закрыт в последние годы.

Почему аэропорты юга закрывали

Большая часть аэропортов юга России прекратила работу в феврале 2022 года — сразу после начала специальной военной операции на Украине. Из соображений безопасности полеты были ограничены.

Сегодня закрыты остаются восемь аэропортов:

  • Анапа

  • Белгород

  • Брянск

  • Воронеж

  • Курск

  • Липецк

  • Ростов-на-Дону

  • Симферополь

Как путешествуют жители региона сейчас

Из-за ограничений южане и туристы активно используют альтернативные маршруты. Наиболее востребованы аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Владикавказа, Грозного и Махачкалы, куда продолжают выполняться регулярные рейсы.

