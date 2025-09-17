Аэропорт Краснодара возобновляет работу после долгого перерыва

17 сентября 2025 года аэропорт Краснодара возобновляет работу после трехлетнего перерыва. Решение о запуске рейсов принято после подтверждения Росавиацией готовности объекта к приему и отправке гражданских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Время перелета между Москвой и Краснодаром составит 3 часа 55 минут.
На первом этапе по маршруту будут выполняться от одного до трех рейсов в день.
В дальнейшем их количество увеличат до пяти вылетов ежедневно.
Полеты будут осуществляться в дневное время — с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
13 сентября появилась информация, что в ближайшее время могут возобновиться и международные авиаперевозки из Краснодара. Это позволит расширить географию полетов и даст больше возможностей жителям юга России.
Аэропорт Краснодара стал уже вторым региональным хабом, возобновившим работу в 2025 году. Ранее, в июле, Минтранс России сообщил о перезапуске аэропорта Геленджика, который также был закрыт в последние годы.
Большая часть аэропортов юга России прекратила работу в феврале 2022 года — сразу после начала специальной военной операции на Украине. Из соображений безопасности полеты были ограничены.
Сегодня закрыты остаются восемь аэропортов:
Анапа
Белгород
Брянск
Воронеж
Курск
Липецк
Ростов-на-Дону
Симферополь
Из-за ограничений южане и туристы активно используют альтернативные маршруты. Наиболее востребованы аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Владикавказа, Грозного и Махачкалы, куда продолжают выполняться регулярные рейсы.
