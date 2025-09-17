Главный враг улыбки: какой чай сильнее разрушает зубы - черный или зеленый

Қазақ тіліне аудару

Многие любители чая считают, что главным врагом белизны зубов является насыщенный черный чай. Однако стоматологи предупреждают: не меньшую, а порой и более заметную угрозу для эмали может представлять зеленый чай, который традиционно воспринимается как полезный и безопасный напиток, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: media.az

Почему зеленый чай влияет на цвет зубов

В составе зеленого чая содержатся дубильные вещества, придающие напитку характерную терпкость. Эти соединения способны проникать в микротрещины эмали, формируя стойкий налет и способствуя изменению цвета зубов.

Еще один фактор риска – природные кислоты. Они делают поверхность зуба более шероховатой, из-за чего эмаль становится уязвимой для пигментации от других продуктов и напитков.

Влияние крепости и частоты употребления

Стоматологи отмечают, что интенсивность воздействия во многом зависит от:

качества заварки;

концентрации напитка;

температуры чая;

частоты его употребления в течение дня.

Регулярное и длительное употребление горячего зеленого чая усиливает его воздействие на эмаль и ускоряет появление налета.

Полный отказ не нужен, но осторожность важна

Зеленый чай остается источником антиоксидантов и полезных веществ, поэтому стоматологи не рекомендуют полностью исключать его из рациона. Главное — осознавать возможные последствия и придерживаться простых правил, снижающих негативный эффект.

Как минимизировать вред для зубов

Врачи советуют придерживаться следующих профилактических мер:

не задерживать чай во рту, проглатывать его быстрее;

использовать соломинку, чтобы снизить контакт жидкости с передними зубами;

ополаскивать рот водой после чаепития;

чистить зубы только через 30 минут после употребления чая, чтобы не повредить эмаль, пока слюна не восстановила баланс pH.

Баланс между пользой и здоровьем улыбки

При разумном подходе зеленый чай можно продолжать пить без ущерба для внешнего вида зубов. Умеренность, правильные привычки и регулярная гигиена помогут сохранить не только белоснежную улыбку, но и пользу от любимого напитка.