Главный враг улыбки: какой чай сильнее разрушает зубы - черный или зеленый

Многие любители чая считают, что главным врагом белизны зубов является насыщенный черный чай. Однако стоматологи предупреждают: не меньшую, а порой и более заметную угрозу для эмали может представлять зеленый чай, который традиционно воспринимается как полезный и безопасный напиток, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
В составе зеленого чая содержатся дубильные вещества, придающие напитку характерную терпкость. Эти соединения способны проникать в микротрещины эмали, формируя стойкий налет и способствуя изменению цвета зубов.
Еще один фактор риска – природные кислоты. Они делают поверхность зуба более шероховатой, из-за чего эмаль становится уязвимой для пигментации от других продуктов и напитков.
Стоматологи отмечают, что интенсивность воздействия во многом зависит от:
качества заварки;
концентрации напитка;
температуры чая;
частоты его употребления в течение дня.
Регулярное и длительное употребление горячего зеленого чая усиливает его воздействие на эмаль и ускоряет появление налета.
Зеленый чай остается источником антиоксидантов и полезных веществ, поэтому стоматологи не рекомендуют полностью исключать его из рациона. Главное — осознавать возможные последствия и придерживаться простых правил, снижающих негативный эффект.
Врачи советуют придерживаться следующих профилактических мер:
не задерживать чай во рту, проглатывать его быстрее;
использовать соломинку, чтобы снизить контакт жидкости с передними зубами;
ополаскивать рот водой после чаепития;
чистить зубы только через 30 минут после употребления чая, чтобы не повредить эмаль, пока слюна не восстановила баланс pH.
При разумном подходе зеленый чай можно продолжать пить без ущерба для внешнего вида зубов. Умеренность, правильные привычки и регулярная гигиена помогут сохранить не только белоснежную улыбку, но и пользу от любимого напитка.
