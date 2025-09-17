Россиянин выставил на продажу «воздух из 1990-х» за баснословную сумму

Қазақ тіліне аудару

Житель России опубликовал на площадке «Авито» необычное объявление: он продает пять пакетов с «воздухом из 1990-х годов». Цена за каждый экземпляр составляет почти 10 миллионов рублей — точнее, 9 миллионов 987 тысяч, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: market.yandex.ru

«Оригинальный воздух» для ценителей ностальгии

В описании продавец подчеркнул, что содержимое пакетов — уникальное и «совершенно оригинальное». Он даже уточнил, что это не «восстановленный» и не «китайский» воздух. Автор объявления утверждает, что такие пакеты могут стать идеальным подарком для тех, кто тоскует по атмосфере ушедшего десятилетия.

Доставка и предупреждение перекупщикам

Продавец предложил доставку по всей России. При этом он отдельно обратился к перекупщикам с просьбой его не беспокоить, намекая, что товар адресован лишь тем, кто действительно ценит подобные «реликвии».

Параллельный случай: мать из Таиланда искала выход в продаже органов

История с «воздухом 90-х» перекликается с другим нашумевшим объявлением, но уже из Таиланда. В мае 33-летняя жительница провинции Сисакет призналась в соцсетях, что оказалась в отчаянной ситуации. У женщины не было средств на содержание годовалого сына, и она задумалась о продаже собственных органов.

Реакция общества и помощь неравнодушных

После публикации с ней начали связываться сотни людей. Одни предлагали продукты и одежду, другие — деньги или даже работу. При этом нашлись и те, кто всерьез интересовался покупкой органов. Однако молодая мать отказалась от этой идеи после того, как знакомые объяснили ей, что подобные сделки незаконны.