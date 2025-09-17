Стоматолог арестована после избиения пациентки, которая жаловалась на боль от брекетов

Қазақ тіліне аудару

Во Вьетнаме врач-стоматолог Нгуен Тхи Туйет Чинь была арестована после того, как напала на пациентку в собственной клинике. Инцидент произошёл в Хошимине и вызвал широкий резонанс в местных СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Facebook

Конфликт из-за боли от брекетов

По данным издания Mothership, конфликт начался после жалобы 31-летней Тянь Тао. Женщина обратилась в клинику с просьбой объяснить болезненные ощущения, возникшие после установки брекетов стоимостью около $1000. В другой медицинской организации у пациентки диагностировали повреждение костной ткани, что вызвало дополнительное беспокойство.

Нападение и последствия

Когда пациентка попыталась выяснить ситуацию, стоматолог напала на неё. В результате происшествия Тянь Тао получила ушибы, а также были сломаны её очки, общая стоимость повреждённого имущества составила $900. Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением о нападении.

Нарушения в клинике

Расследование показало, что клиника Чинь работала с нарушениями лицензии. Среди выявленных нарушений:

оказание услуг вне разрешённого объема;

ведение неточных записей о пациентах;

использование вводящей в заблуждение рекламы;

трое сотрудников не смогли подтвердить наличие действующих медицинских разрешений.

На данный момент клиника закрыта до выяснения всех обстоятельств инцидента.