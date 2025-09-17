18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.09.2025, 17:22

«Собачье время»: врач Мясников назвал самые опасные часы для сердца

Новости Мира 0 1 626

Медики отмечают, что наиболее уязвимым временем суток для сердечно-сосудистой системы являются предутренние часы. По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, именно в этот период чаще всего фиксируются случаи инфаркта миокарда, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Кадр из передачи "О самом главном"
Фото: Кадр из передачи "О самом главном"

«Собачье время» в медицине

Специалисты называют промежуток между 03:00 и 05:00 «собачьим временем». В эти часы, по наблюдениям дежурных врачей, чаще происходят тяжёлые обострения — отёки лёгких, резкие приступы и острые инфаркты.

Мясников подчеркнул, что у него нет конкретной статистики по данному вопросу, однако подобное мнение разделяют многие его коллеги.

«Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика», — отметил он в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Почему именно утро?

Медики связывают это с особенностями работы организма. В предутренние часы усиливаются гормональные колебания, возрастает нагрузка на сердце и сосуды, что повышает вероятность развития острой сердечной патологии.

Масштабы проблемы

Согласно данным Американской кардиологической ассоциации (AHA), ежегодно инфаркт миокарда развивается у около 1,5 миллиона человек во всём мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности: они уносят почти 18 миллионов жизней ежегодно.

