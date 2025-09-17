В мессенджере WhatsApp появится колокольчик для важных сообщений

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать напоминания о полученных сообщениях. Пользователи смогут активировать функцию через меню действий с конкретным сообщением прямо в чате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
После настройки напоминания пользователь сможет выбрать удобное время для уведомления. Предусмотрены несколько предустановленных интервалов:
2 часа
8 часов
1 день
Когда напоминание активировано, в окне сообщения появится небольшой значок колокольчика, указывающий на его наличие. После срабатывания пользователь получит уведомление с:
полным текстом сообщения,
предпросмотром всех прикрепленных медиафайлов,
информацией о чате, в котором было отправлено сообщение.
Все напоминания обрабатываются исключительно на устройстве пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и исключает доступ к содержимому другими участниками чата или самим WhatsApp, отмечает wabetainfo.
Разработчики WhatsApp объясняют, что новая опция призвана помочь пользователям:
не теряться в большом количестве диалогов,
вовремя возвращаться к важным сообщениям,
быстро находить отмеченные сообщения благодаря значку колокольчика.
Визуальный маркер служит наглядной подсказкой и упрощает просмотр чатов, делая поиск важных сообщений интуитивно понятным и удобным.
