Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
17.09.2025, 18:43

В мессенджере WhatsApp появится колокольчик для важных сообщений

Новости Мира 0 576

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать напоминания о полученных сообщениях. Пользователи смогут активировать функцию через меню действий с конкретным сообщением прямо в чате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Как будет работать новая функция

После настройки напоминания пользователь сможет выбрать удобное время для уведомления. Предусмотрены несколько предустановленных интервалов:

  • 2 часа

  • 8 часов

  • 1 день

Когда напоминание активировано, в окне сообщения появится небольшой значок колокольчика, указывающий на его наличие. После срабатывания пользователь получит уведомление с:

  • полным текстом сообщения,

  • предпросмотром всех прикрепленных медиафайлов,

  • информацией о чате, в котором было отправлено сообщение.

Все напоминания обрабатываются исключительно на устройстве пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и исключает доступ к содержимому другими участниками чата или самим WhatsApp, отмечает wabetainfo.

Зачем нужна новая функция

Разработчики WhatsApp объясняют, что новая опция призвана помочь пользователям:

  • не теряться в большом количестве диалогов,

  • вовремя возвращаться к важным сообщениям,

  • быстро находить отмеченные сообщения благодаря значку колокольчика.

Визуальный маркер служит наглядной подсказкой и упрощает просмотр чатов, делая поиск важных сообщений интуитивно понятным и удобным.

