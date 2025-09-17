В мессенджере WhatsApp появится колокольчик для важных сообщений

Қазақ тіліне аудару

В мессенджере WhatsApp появится возможность создавать напоминания о полученных сообщениях. Пользователи смогут активировать функцию через меню действий с конкретным сообщением прямо в чате, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

Как будет работать новая функция

После настройки напоминания пользователь сможет выбрать удобное время для уведомления. Предусмотрены несколько предустановленных интервалов:

2 часа

8 часов

1 день

Когда напоминание активировано, в окне сообщения появится небольшой значок колокольчика, указывающий на его наличие. После срабатывания пользователь получит уведомление с:

полным текстом сообщения,

предпросмотром всех прикрепленных медиафайлов,

информацией о чате, в котором было отправлено сообщение.

Все напоминания обрабатываются исключительно на устройстве пользователя, что обеспечивает конфиденциальность и исключает доступ к содержимому другими участниками чата или самим WhatsApp, отмечает wabetainfo.

Зачем нужна новая функция

Разработчики WhatsApp объясняют, что новая опция призвана помочь пользователям:

не теряться в большом количестве диалогов,

вовремя возвращаться к важным сообщениям,

быстро находить отмеченные сообщения благодаря значку колокольчика.

Визуальный маркер служит наглядной подсказкой и упрощает просмотр чатов, делая поиск важных сообщений интуитивно понятным и удобным.