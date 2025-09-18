18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.01
640.34
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.09.2025, 19:34

Солнце исчезнет на несколько минут: мистический день 21 сентября

Новости Мира 0 879

21 сентября 2025 года мир станет свидетелем второго солнечного затмения этого года. Явление, редкое и завораживающее, привлекает внимание астрономов и любителей космоса по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Редкость солнечных затмений

Солнечные затмения происходят от двух до пяти раз в год, но только в новолуния, когда Луна находится между Землёй и Солнцем. В большинстве случаев они бывают частичными или кольцевыми, а полные наблюдаются лишь на ограниченных территориях.

По данным астрономических источников, продолжительность таких явлений может варьироваться от нескольких секунд до примерно 7,5 минут. Для сравнения, рекордное затмение в 2010 году длилось целых 11 минут, став одним из самых продолжительных за последние десятилетия.

Что ждать от затмения 21 сентября

В 2025 году нас ожидает частичное солнечное затмение. Во время этого явления Солнце на короткое время будет частично закрыто Луной, что приведёт к ощутимому затемнению на улице и создаст необычную, почти сюрреалистическую атмосферу.

Для наблюдения затмения рекомендуется использовать специальные защитные очки или фильтры, чтобы избежать повреждения зрения. Прямое наблюдение без защиты может быть опасным.

«Затмение Равноденствия» — особый символизм

Это затмение носит название «Затмение Равноденствия», потому что оно совпадает с периодом осеннего равноденствия, когда день и ночь почти одинаковы по продолжительности.

В Северном полушарии равноденствие в сентябре знаменует начало астрономической осени. Совпадение с солнечным затмением придаёт событию дополнительный символический и астрологический интерес: многие культуры считали подобные моменты особенно значимыми для природных и человеческих циклов.

Почему это событие важно

  • Привлекает внимание астрономов и любителей космоса, как к научным наблюдениям, так и к фотосъёмке.

  • Создаёт возможность изучения солнечной активности и влияния затмений на атмосферу Земли.

  • Обладает эстетической и символической ценностью — редкое природное явление всегда вызывает восхищение.

Итог: 21 сентября 2025 года станет уникальным днём для наблюдателей за космосом: частичное солнечное затмение на фоне осеннего равноденствия создаст незабываемую картину, объединяя науку, красоту природы и символизм астрономических циклов.

5
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?