Один из крупнейших в 2025 году астероидов пролетит рядом с Землей

В четверг, 18 сентября, Землю ожидает редкое космическое событие. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, около 10 часов утра по московскому времени мимо нашей планеты пролетит астероид 2025 FA22. Ученые относят его к числу самых крупных небесных тел, проходящих вблизи Земли в 2025 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: dzen.ru

Размеры и масса небесного тела

Астероид имеет внушительные характеристики:

средний диаметр — 166 метров,

длина — около 290 метров,

масса — примерно в тысячу раз больше массы челябинского метеорита.

Несмотря на такие масштабы, специалисты уверяют, что угрозы для Земли нет: вероятность столкновения «практически равна нулю». Астероид пройдет на расстоянии, лишь немного превышающем диаметр лунной орбиты.

Другие недавние сближения астероидов

Этот полет — не единственный в текущем году. В начале сентября 2025 года рядом с Землей зафиксировали астероид 2025 QD8. Его размеры были значительно скромнее — около 22 метров, что сопоставимо с челябинским метеоритом, вошедшим в атмосферу Земли в 2013 году.

Научные открытия о происхождении астероидов

Астрономы также напоминают о сенсационном открытии, сделанном весной 2025 года. Было выдвинуто предположение, что Веста — крупнейший астероид Солнечной системы — может быть не просто обломком, а фрагментом древней потерянной планеты. Это открытие меняет представления о происхождении и эволюции небесных тел в нашей системе.