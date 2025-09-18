Россиянка заплатила штраф за то, что назвала знакомую «овцой»

Қазақ тіліне аудару

Жительница Лысьвы (Пермский край) обязана выплатить 20 тысяч рублей за то, что в ходе конфликта назвала свою знакомую «овцой». Решение вынес Пермский краевой суд, рассмотревший апелляцию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Первое решение суда оказалось в пользу ответчицы

Изначально районный суд отказал истице, указав, что слово «овца» не зафиксировано в официальном «Словаре русской брани» и формально не считается нецензурным выражением. Однако потерпевшая не согласилась с вердиктом и подала апелляцию.

Экспертиза подтвердила оскорбительный характер слова

По делу была проведена судебно-лингвистическая экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что в контексте конфликта слово «овца» носит уничижительный характер, направлено на умаление чести и достоинства человека и может быть квалифицировано как оскорбление.

Областной суд изменил решение

С учетом заключения специалистов Пермский краевой суд постановил взыскать с ответчицы компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Юристы напоминают: оскорбления в интернете также наказуемы

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин пояснил, что оскорбления, допущенные даже в школьных чатах или социальных сетях, также подпадают под административное наказание. В случае, если сообщение признано унижающим достоинство человека, нарушителю грозит штраф — в зависимости от обстоятельств сумма может достигать 100 тысяч рублей.