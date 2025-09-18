18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
18.09.2025, 10:16

Не всё так гостеприимно: как обманывают иностранцев на рынках в Грузии

Новости Мира 0 1 202

Грузия традиционно считается одной из самых гостеприимных стран региона: здесь туристов встречают с улыбкой, приглашают на угощения и рассказывают о местных традициях. Однако даже в такой дружелюбной атмосфере путешественникам стоит быть осторожнее. На рынках Грузии есть несколько распространённых приёмов обмана, с которыми может столкнуться любой приезжий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

«Наценка для гостя» под видом скидки

Один из самых частых способов — завышение цены специально для туриста. Продавец называет стоимость товара значительно выше реальной, а затем будто бы идёт навстречу и снижает цену, предлагая «выгодную скидку». На деле даже эта «сниженная» стоимость остаётся выше, чем та, по которой товар продают местным жителям. Многие туристы не замечают подвоха и чувствуют себя удачливыми покупателями, хотя на самом деле переплачивают.

«Более свежий товар» — способ сбыть залежалую продукцию

Ещё один трюк связан с качеством продуктов. Часто после выбора товара туристу говорят: «Сейчас принесу более свежий». На деле продавцы могут использовать этот приём, чтобы избавиться от залежалой продукции. Таким образом, вместо ожидаемого свежего продукта покупатель получает как раз то, что продавец хотел поскорее сбыть.

«У меня всё местное» — маскировка импортных товаров

Третий популярный обман касается происхождения продукции. Некоторые торговцы уверяют, что весь товар исключительно местный и выращен в Грузии. На самом деле часть продукции может быть завезена из соседних стран — Турции или Азербайджана. Иностранцу отличить грузинский продукт от привозного зачастую сложно, чем и пользуются недобросовестные продавцы.

Как не стать жертвой обмана

Несмотря на наличие подобных приёмов, на рынках Грузии можно встретить и честных торговцев. Эксперты советуют туристам соблюдать осторожность:

  • сравнивать цены на разные точки,

  • не доверять «слишком выгодным» скидкам,

  • внимательно проверять товар перед покупкой,

  • уточнять происхождение продукции.

Таким образом, внимательность и здоровый скепсис помогут сохранить положительные впечатления от путешествия и избежать ненужных трат.

