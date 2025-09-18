Стало известно, какой срок может грозить Пугачевой после слов о Дудаеве

Қазақ тіліне аудару

По данным СМИ, против певицы Аллы Пугачевой могут возбудить уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — «Оправдание терроризма». Поводом стали ее положительные высказывания о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве. Интервью, в котором прозвучали эти слова, она дала журналистке Екатерине Гордеевой (признана в России иностранным агентом), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: maxgalkinru/Instagram

Если следствие усмотрит в ее репликах состав преступления, артистке может грозить до пяти лет лишения свободы.

Иск на миллиард рублей

Это не первый скандал, связанный с последними заявлениями Пугачевой. Ранее адвокат и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев подал на нее иск на 1,5 миллиарда рублей.

По его словам, певица, положительно отзываясь о Дудаеве и критикуя российские власти, оскорбила ветеранов боевых действий.

Аргументы стороны истца

В своем обращении в суд Трещев указал, что слова Пугачевой могут расцениваться как оскорбительные для тех, кто участвовал в военных конфликтах. По его замыслу, если иск будет удовлетворен, полученные средства будут направлены на поддержку ветеранов. Для себя адвокат намерен оставить лишь символический 1 рубль компенсации.

Что известно на данный момент

Официального возбуждения уголовного дела против Пугачевой пока не подтверждено. Однако источники издания SHOT отмечают, что обсуждение возможной правовой перспективы уже идет.