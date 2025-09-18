Врач рассказал о трех распространенных ошибках при употреблении утреннего кофе

Қазақ тіліне аудару

Эндокринолог Франсиско Росеро отметил, что после сна организм оказывается в состоянии легкого обезвоживания. Несколько часов без жидкости приводят к тому, что многие просыпаются с сухостью во рту и вялостью. Именно поэтому перед первой чашкой кофе полезно выпить стакан воды, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: ru.pinterest.com

По словам эксперта, это помогает «запустить» работу пищеварительной системы, улучшает деятельность мозга и стимулирует кишечник. Такой простой шаг способен снизить риск дискомфорта после завтрака — от изжоги до вздутия живота.

Ошибка №1: кофе сразу после пробуждения

Специалист подчеркнул, что не стоит тянуться за чашкой кофе сразу, как только открыли глаза. Напиток в этот момент лишь усиливает обезвоживание, так как стимулирует мочеиспускание. В результате организм теряет еще больше жидкости, что может привести к ощущению усталости уже в первой половине дня.

Ошибка №2: игнорирование водного баланса

Если не восполнить нехватку воды, кофе не только не подарит бодрость, но и усилит усталость. «Важно помнить: организм нуждается в жидкости, и только после этого кофе способен проявить свой стимулирующий эффект», — подчеркнул Росеро.

Ошибка №3: добавки, снижающие пользу кофе

По словам эндокринолога, привычка пить кофе с молоком и сахаром также является ошибкой. Эти добавки мешают усвоению кофеина, что делает напиток менее эффективным как источник энергии и бодрости. Поэтому лучший выбор — черный кофе без подсластителей.