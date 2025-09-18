Назван неочевидный признак развития болезни Альцгеймера

Қазақ тіліне аудару

Ученые из США выявили неожиданную связь между генетическим риском болезни Альцгеймера и социальным поведением человека. Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Epidemiology (AJE), показало, что люди с более высоким риском заболевания могут быть менее изолированными и чаще поддерживать крепкие семейные связи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: playbookpro.ru

Болезнь Альцгеймера: краткий обзор

Болезнь Альцгеймера является ведущей причиной деменции у пожилых людей. Заболевание развивается из-за отложения патологических белков — амилоида и тау — в мозге. Это приводит к гибели нейронов, постепенной утрате памяти, речи и навыков самообслуживания. Однако еще до появления явных симптомов в мозге и поведении человека могут происходить малозаметные изменения.

Социальная активность как возможный ранний сигнал

Исследователи предположили, что ранние, доклинические проявления болезни могут отражаться на социальных привычках. Чтобы проверить эту гипотезу, они рассчитали генетический риск Альцгеймера для 487 тысяч участников британского проекта UK Biobank в возрасте от 40 лет. Для анализа были использованы 26 генетических вариантов, ранее связанных с заболеванием.

Сопоставление генетики и социальной жизни

Ученые сравнили генетические данные с ответами участников на вопросы о социальной жизни:

Чувствуют ли они одиночество;

Как оценивают отношения с семьей и друзьями;

Получают ли эмоциональную поддержку;

Насколько активно участвуют в общественных мероприятиях.

Неожиданные результаты исследования

Результаты показали, что люди с более высоким генетическим риском:

Редко ощущают социальную изоляцию;

Чаще удовлетворены отношениями с семьей;

Активнее участвуют в разнообразных социальных мероприятиях.

При этом связь между высоким риском и уровнем поддержки друзей, ощущением одиночества или эмоциональной поддержкой выявлена не была.

Выводы ученых