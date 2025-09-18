В мозге нашли «выключатель» алкогольной зависимости

Қазақ тіліне аудару

Новое исследование ученых из Института Скриппса выявило ключевую область мозга, ответственную за формирование и поддержание зависимости от алкоголя — паравентрикулярное ядро таламуса (ПЯТ). Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry: Global Open Science.

От удовольствия к избеганию боли

Алкогольная зависимость часто начинается с поиска удовольствия, но постепенно превращается в попытку снять мучительные симптомы отмены. Профессор нейробиологии Фридберт Вайс объясняет:

«То, что делает зависимость настолько трудной для преодоления, — это не только погоня за удовольствием, но и стремление избавиться от сильного стресса и тревоги во время синдрома отмены. Мы выяснили, какие именно системы мозга фиксируют такое обучение и почему это делает рецидив таким устойчивым».

Эксперименты на животных

Ученые проводили исследования на крысах. Животные, ставшие зависимыми от алкоголя, в период отмены научились связывать определенную обстановку и действие (например, нажатие на рычаг) с облегчением, которое приносил алкоголь.

Когда спиртное убирали, условия эксперимента сами по себе вызывали у животных сильное и навязчивое желание снова получить дозу.

Паравентрикулярное ядро таламуса в центре зависимости

Изучение мозга крыс показало: у животных, которые пережили «обучение на отмене», резко активировалось паравентрикулярное ядро таламуса. У остальных животных — либо зависимых без такого обучения, либо пьющих ради удовольствия — такой активации не наблюдалось.

Соавтор исследования Хермина Неделеску отмечает:

«Этот участок буквально загорается у всех животных, переживших обучение, связанное с облегчением симптомов отмены. Это показывает, какие нейронные цепи формируют связь между алкоголем и снятием стресса».

ПЯТ как «узловая станция» эмоциональной обработки

Ученые считают, что ПЯТ выступает как центральная «станция» в системе обработки эмоционально значимой информации. Его активность может быть ключом к так называемой гедонической аллостазии — состоянию, при котором система удовольствия мозга хронически разбалансирована.

В результате человек постоянно испытывает негативные эмоции и ищет облегчение, что делает зависимость устойчивой и трудной для преодоления.