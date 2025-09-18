105-летний британец раскрыл простой секрет долголетия

Рон Кэллоу, житель города Болтон в Великобритании, отпраздновал 105-й день рождения и поделился своим «секретом» долгой жизни. Историю публикует The Bolton News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Рон Кэллоу родился в 1920 году. Он работал сначала в прядильной компании, а затем стал инженером. До 2024 года долгожитель жил самостоятельно в своем доме, но недавно решил перебраться в пансионат для пожилых людей.
В шутливой форме Кэллоу назвал своим секретом долголетия постоянное дыхание:
«Просто продолжайте дышать», — сказал он.
Внучка Рона добавила, что его принцип никогда не злиться также сыграл важную роль. Она считает, что именно соблюдение этого правила помогло дедушке прожить столь долгую жизнь.
Всю жизнь Кэллоу занимался резьбой по дереву. Он самостоятельно создал множество декоративных элементов для дома и даже изготовил кукольный домик для внучки в её детстве.
Кроме того, мужчина всегда увлекался футболом, а его любимым напитком он называл любой алкогольный напиток.
