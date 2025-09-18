18+
18.09.2025, 18:43

105-летний британец раскрыл простой секрет долголетия

Новости Мира

Рон Кэллоу, житель города Болтон в Великобритании, отпраздновал 105-й день рождения и поделился своим «секретом» долгой жизни. Историю публикует The Bolton News, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Eduardo Regueiro / Shutterstock / Fotodom
Жизнь долгожителя: работа и переезд

Рон Кэллоу родился в 1920 году. Он работал сначала в прядильной компании, а затем стал инженером. До 2024 года долгожитель жил самостоятельно в своем доме, но недавно решил перебраться в пансионат для пожилых людей.

«Просто продолжайте дышать» — секрет долголетия

В шутливой форме Кэллоу назвал своим секретом долголетия постоянное дыхание:

«Просто продолжайте дышать», — сказал он.

Внучка Рона добавила, что его принцип никогда не злиться также сыграл важную роль. Она считает, что именно соблюдение этого правила помогло дедушке прожить столь долгую жизнь.

Увлечения и хобби

Всю жизнь Кэллоу занимался резьбой по дереву. Он самостоятельно создал множество декоративных элементов для дома и даже изготовил кукольный домик для внучки в её детстве.

Кроме того, мужчина всегда увлекался футболом, а его любимым напитком он называл любой алкогольный напиток.

4
0
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
