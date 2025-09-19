Как зарядить телефон без розетки и кабеля: простые трюки, которые реально работают

Қазақ тіліне аудару

Каждому знакома ситуация, когда телефон разряжается в самый неподходящий момент. А что делать, если под рукой нет зарядного устройства, а связь жизненно необходима?, сообщает Lada.kz со ссылкой на rg.ru.

Современные смартфоны — незаменимые помощники в повседневной жизни, но их главный минус — зависимость от батареи. К счастью, есть несколько способов продлить работу устройства даже в экстренной ситуации.

1. Включите режим энергосбережения

Первое, что нужно сделать, — максимально сократить расход энергии.

Активируйте режим энергосбережения на смартфоне.

Отключите все ненужные функции: Wi-Fi, GPS, Bluetooth, мобильные данные .

Закройте все приложения, работающие в фоновом режиме.

Эти простые меры могут продлить работу телефона на несколько часов.

2. Используйте подручные источники питания

Если рядом есть другие устройства, их можно использовать для зарядки:

Ноутбук или компьютер — через USB-кабель можно пополнить заряд телефона.

Автомобиль — зарядка через прикуриватель подойдет в дороге.

Даже такие временные решения могут спасти ситуацию до появления полноценного источника энергии.

3. Портативные аккумуляторы (Power Bank)

Power bank давно стал обязательным аксессуаром для тех, кто часто находится вне дома:

Их удобно носить в сумке или рюкзаке.

Они способны полностью зарядить смартфон несколько раз, в зависимости от ёмкости.

Если есть возможность, всегда держите такой запасной источник энергии при себе.

4. Публичные зарядные станции

Если ничего из вышеперечисленного под рукой нет, можно использовать менее очевидные способы:

Беспроводные зарядные станции в кафе, аэропортах, торговых центрах.

Иногда в общественных местах встречаются USB-порты для зарядки, которые могут дать несколько процентов заряда.

Этот вариант особенно полезен в долгих поездках или в путешествиях.

5. Профилактика важнее паники

Главное — помнить, что лучше заранее подготовиться, чем искать решение в экстренной ситуации:

Носите зарядное устройство и power bank в сумке.

Планируйте поездки с учётом доступности розеток и публичных зарядок.

Следите за уровнем заряда и не доводите его до критического минимума.

Такие простые привычки помогут оставаться на связи даже в самых неожиданных обстоятельствах.