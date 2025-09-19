18+
19.09.2025, 07:55

У человеческого слуха обнаружили уникальную особенность

Новости Мира 0 522

Исследование американских ученых показало, что человеческий мозг слышит речь в одном и том же темпе, независимо от того, ускорена или замедлена запись. Работа специалистов из Университета Рочестера и Колумбийского университета опубликована в журнале Nature Neuroscience, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Эксперимент с аудиозаписями

Для исследования ученые наблюдали за пациентами с эпилепсией, которым временно имплантировали электроды для мониторинга состояния. Испытуемым проигрывали фрагменты аудиокниги сначала в обычном, а затем в замедленном темпе. Ожидалось, что слуховая кора будет подстраиваться и изменит временное «окно» анализа информации. Однако результаты показали, что оно оставалось стабильным — около 100 миллисекунд.

Фиксированное окно восприятия

Один из авторов работы, Сам Норман-Хайньере, пояснил:

«Когда слово звучит медленнее, слуховая кора не растягивает время анализа. Она обрабатывает сигнал в фиксированном масштабе, а уже высшие отделы мозга расшифровывают его для понимания слов и фраз».

«Внутренний метроном» мозга

Соавтор исследования, Нима Месгарани из Колумбийского университета, подчеркнул, что это открытие меняет представления о восприятии речи. Ранее считалось, что мозг гибко подстраивается под ритм речи — слоги и слова. Но на самом деле он опирается на собственный «внутренний метроном», работающий в стабильном ритме.

Возможные практические применения

Ученые отмечают, что новые знания помогут лучше моделировать процессы обработки речи и объяснить, почему у некоторых людей возникают нарушения слухового и языкового восприятия. Это может открыть путь к новым методам диагностики и терапии подобных расстройств.

