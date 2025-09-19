18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 09:47

Ученые NASA раскрыли, почему рождение детей за пределами Земли невозможно

Новости Мира

Американские исследователи и специалисты NASA пришли к выводу, что человечество не сможет воспроизводить потомство за пределами Земли. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Endocrinologyсообщает Lada.kz. 

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Космос — небезопасная среда для зачатия

По словам ученых, условия космоса полностью исключают возможность нормального развития эмбриона. На орбите человек постоянно подвергается воздействию солнечной радиации и космического излучения. Технологии современных космических кораблей не способны обеспечить достаточную защиту от этих факторов.

Влияние на мужскую репродуктивную систему

Исследователи отмечают, что излучение особенно опасно для мужских половых клеток. Оно разрушает сперматозоиды, что повышает риск рождения детей с серьезными генетическими отклонениями. Даже при удачном зачатии вероятность аномалий у потомства остается крайне высокой.

Опасность отсутствия гравитации

Не меньшую угрозу представляет и микрогравитация. Длительное пребывание в условиях невесомости нарушает работу репродуктивных органов как у мужчин, так и у женщин. Это значительно снижает вероятность успешного зачатия и полноценного вынашивания ребенка.

Риски для будущих поколений

Даже если беременность в космосе пройдет благополучно, космическая радиация продолжит воздействовать на организм матери и плода. Ученые предупреждают: уже на пятом месяце внутриутробного развития у девочек формируется запас яйцеклеток, но излучение способно уничтожить их полностью. Это означает, что будущая женщина лишится возможности иметь детей.

Вывод: космическое потомство — несбыточная мечта

Специалисты подчеркивают, что в обозримой перспективе человечество не сможет продолжать род в космосе. Этот факт ставит под сомнение планы по долгосрочному освоению других планет и заселению внеземных колоний.

