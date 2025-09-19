Украинский блогер назвал самый страшный город Европы

Қазақ тіліне аудару

Украинский тревел-блогер Алексей Шевцов, известный под ником itpedia, рассказал на своем YouTube-канале о поездке в Неаполь. С самого начала пребывания в городе его удивило общее состояние городской среды. Он отметил слабую инфраструктуру, обветшалые здания и заметное пренебрежение благоустройством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Luca Panarese/Shutterstock

Критика городской среды

По словам блогера, Неаполь сильно уступает представлениям о типичном европейском городе. Среди главных минусов он выделил:

загрязненность улиц;

обилие граффити на фасадах;

старые и неухоженные постройки.

«Без преувеличения, Неаполь — один из самых страшных и запущенных городов, которые я видел за все время своих путешествий», — заявил Шевцов.

Контрастные эмоции

Блогер провел в Неаполе около двух недель. За это время он неоднократно задавался вопросом: «Как такое возможно в стране Европейского союза?» Однако постепенно его отношение стало меняться. Несмотря на бытовые минусы, город сумел впечатлить его своей архитектурой и богатой историей.

Очарование сквозь хаос

Шевцов отметил, что Неаполь — это место контрастов: с одной стороны, хаос и запущенность, с другой — уникальные достопримечательности, древние улицы и атмосфера настоящей Италии. В итоге, несмотря на критику, блогер признался, что город оставил у него неизгладимые впечатления.

Справка о блогере

Алексей Шевцов ведет YouTube-канал с 2014 года. Его контент охватывает широкий спектр тем — от обзоров техники до тревел-влогов. В 2018 году он переехал в Европу, где продолжил развивать свое блогерское направление.