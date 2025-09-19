Анатолий Чубайс хранит миллионы в казахстанских банках

Российский экономист и бывший чиновник Анатолий Чубайс, который после начала войны в Украине покинул страну и публично критиковал вторжение, продолжает владеть крупными финансовыми активами за рубежом, включая Казахстан. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Mash.
По информации Mash, Чубайс распределил свои многомиллионные средства в нескольких зарубежных банках:
Турция — Ziraat Bankasi International AG
Израиль — Israel Discount Bank Ltd
Кипр — Freedom Finance Europe Ltd
Казахстан — два крупных банковских счета
Таким образом, часть его состояния находится именно в казахстанских финансовых учреждениях.
Перед тем как покинуть Россию, Чубайс продал значительную часть своего имущества общей стоимостью 4,3 млрд рублей (24,08 млрд тенге). Основная часть продаж состоялась ещё в марте 2022 года, одновременно с отъездом из страны.
Среди проданных активов:
Более 10 земельных участков в деревне Быльцино Тверской области
Два дома в Тверской области
Дом в Одинцовском районе за 2,3 млрд рублей (12,88 млрд тенге)
Две квартиры в Москве — не менее 300 млн рублей (1,68 млрд тенге)
Снегоход Yamaha — 500 тыс. рублей (2,8 млн тенге)
BMW X5 2009 года — 2 млн рублей (11,2 млн тенге)
Два снегохода Alpina Sherpa 2017 года — 16 млн рублей (89,6 млн тенге)
Продажа некоторых земельных участков в Тверской области и Одинцовском районе давалась непросто — покупателей приходилось ждать долго.
Находясь за пределами России, Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей (2,52 млн тенге) ежемесячно. За два с половиной года это составило около 13,5 млн рублей (75,6 млн тенге).
Кроме пенсии, Чубайс получает дивиденды от компаний:
2021 год: около 9 млн рублей (50,4 млн тенге) от УК «РОСНАНО» и 29,5 млн рублей (165,2 млн тенге) из других источников
2022 год: доходы от компаний составили 240,5 млн рублей (1,35 млрд тенге)
2023–2024 годы: выплаты сократились до 5 млн рублей в год (28 млн тенге)
Эти суммы не включают средства от продажи имущества — 4 млрд рублей (22,4 млрд тенге).
Комментарии0 комментарий(ев)