Анатолий Чубайс хранит миллионы в казахстанских банках

Российский экономист и бывший чиновник Анатолий Чубайс, который после начала войны в Украине покинул страну и публично критиковал вторжение, продолжает владеть крупными финансовыми активами за рубежом, включая Казахстан. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Mash.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Счета за границей и в Казахстане

По информации Mash, Чубайс распределил свои многомиллионные средства в нескольких зарубежных банках:

Турция — Ziraat Bankasi International AG

Израиль — Israel Discount Bank Ltd

Кипр — Freedom Finance Europe Ltd

Казахстан — два крупных банковских счета

Таким образом, часть его состояния находится именно в казахстанских финансовых учреждениях.

Продажа имущества перед отъездом

Перед тем как покинуть Россию, Чубайс продал значительную часть своего имущества общей стоимостью 4,3 млрд рублей (24,08 млрд тенге). Основная часть продаж состоялась ещё в марте 2022 года, одновременно с отъездом из страны.

Среди проданных активов:

Более 10 земельных участков в деревне Быльцино Тверской области

Два дома в Тверской области

Дом в Одинцовском районе за 2,3 млрд рублей (12,88 млрд тенге)

Две квартиры в Москве — не менее 300 млн рублей (1,68 млрд тенге)

Снегоход Yamaha — 500 тыс. рублей (2,8 млн тенге)

BMW X5 2009 года — 2 млн рублей (11,2 млн тенге)

Два снегохода Alpina Sherpa 2017 года — 16 млн рублей (89,6 млн тенге)

Продажа некоторых земельных участков в Тверской области и Одинцовском районе давалась непросто — покупателей приходилось ждать долго.

Доходы и пенсия за границей

Находясь за пределами России, Чубайс продолжает получать российскую пенсию в размере 450 тыс. рублей (2,52 млн тенге) ежемесячно. За два с половиной года это составило около 13,5 млн рублей (75,6 млн тенге).

Кроме пенсии, Чубайс получает дивиденды от компаний:

2021 год : около 9 млн рублей (50,4 млн тенге) от УК «РОСНАНО» и 29,5 млн рублей (165,2 млн тенге) из других источников

2022 год : доходы от компаний составили 240,5 млн рублей (1,35 млрд тенге)

2023–2024 годы: выплаты сократились до 5 млн рублей в год (28 млн тенге)

Эти суммы не включают средства от продажи имущества — 4 млрд рублей (22,4 млрд тенге).