19.09.2025, 15:51

«Такого никогда не было»: загадки последнего видео с Наговицыной

Новости Мира 0 1 498

Последние кадры с Натальей Наговицыной, снятые дроном на Пике Победы, продолжают вызывать вопросы у альпинистов и интернет-пользователей. Детали видео породили версии о том, что произошло с пропавшей спортсменкой, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Последние кадры с дрона

16 августа альпинистка попала в объектив квадрокоптера: на видео она машет рукой. Однако 2 сентября тот же дрон снова зафиксировал её палатку — уже занесённую снегом и без признаков жизни. Аппарат долго кружил над стоянкой, но никаких движений не зафиксировал.

Три загадочные детали

 

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Зрители и эксперты выделили несколько странностей:

  • Рюкзак у палатки. На поздних кадрах он появился рядом с жилищем, хотя на первых видео его не было. При этом снега на нём оказалось немного — как будто его поставили недавно.

  • Следы и тени. Некоторые заметили на записи очертания, похожие на следы и необычную тень.

  • Изменение жестов. Если 16 августа альпинистка просто махала рукой, то 19-го она делала круговые движения — знакомые расценили это как намёк на необходимость срочной помощи.

Версия альпинистов: попытка спуска

По одной из гипотез, Наговицына могла предпринять отчаянную попытку спуститься самостоятельно. Эксперты допускают, что из-за горной болезни и нехватки кислорода у неё могли возникнуть бредовые состояния.

«Гипоксия могла привести к искажённому восприятию. Она могла покинуть палатку, не осознавая опасности. Но без снаряжения и со сломанной ногой выжить на гребне Победы невозможно», — отметил глава Комитета по спортивному скалолазанию ФАР Александр Яковенко.

Почему шансов найти тело почти нет

Даже если альпинистка покинула палатку, эксперты считают, что исход был фатален. Возможны лишь два сценария:

  • смерть от обморожения,

  • падение со склона.

Пик Победы известен как одна из самых коварных вершин: он часто забирает жизни альпинистов, не оставляя следов. Поэтому вероятность обнаружить тело Наговицыной крайне мала.

