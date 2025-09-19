Названо время, когда нужно ложиться спать, чтобы не стареть и жить дольше

Қазақ тіліне аудару

Сон является одним из ключевых элементов, влияющих на здоровье и процессы старения. Специалист по питанию и долголетию Мелани Мерфи Рихтер в интервью изданию HuffPost подчеркнула, что именно правильный режим сна помогает человеку дольше оставаться молодым и энергичным, сообщает Lada.kz со ссылкой на sterlegrad.ru.

Почему важен не только сон, но и его время

По словам эксперта, недостаточно просто спать положенное количество часов. Важное значение имеет и время, когда человек ложится в постель. Рихтер рекомендует засыпать в промежутке между 22:00 и полуночью, а пробуждаться — с первыми солнечными лучами. Такой подход способствует правильной работе организма и естественному восстановлению.

Гормональный баланс и циркадные ритмы

Эксперт отметила, что соблюдение указанного графика помогает поддерживать гормональный баланс и естественные циркадные ритмы. Эти процессы напрямую связаны с восстановлением клеток, что замедляет старение и укрепляет здоровье.

Индивидуальный подход к режиму сна

Вместе с тем Рихтер уточнила: универсального «идеального времени» для сна не существует. Каждый человек должен выстроить индивидуальный режим, учитывающий его биологические особенности. Главное — придерживаться его изо дня в день, без резких изменений.

Опасность «отсыпаний» по выходным

Особое внимание эксперт обратила на привычку компенсировать недосып в будни длительным сном в выходные. По ее словам, такие колебания нарушают естественные биологические циклы и могут негативно отразиться на самочувствии и общем состоянии организма.