Молодого боксера нашли мертвым в пустыне при загадочных обстоятельствах

Тело 21-летнего Хесуса Меркадо Кабреры обнаружили на границе штатов Сонора и Нижняя Калифорния спустя несколько дней после того, как его семья заявила о пропаже, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

В Мексике при загадочных обстоятельствах погиб молодой боксер Хесус Меркадо Кабрера. Как сообщает издание The Mirror, его тело нашли в пустынной местности на юге от границы США, на стыке штатов Сонора и Нижняя Калифорния.

Известно, что 21-летний спортсмен был завернут в простыню, а сверху его тело обмотали упаковочной лентой.

Родные Кабреры за несколько дней до трагедии сообщили о его исчезновении. Подробности происшествия пока не раскрываются, обстоятельства гибели боксера выясняют правоохранительные органы.

Боксер должен был провести с Адрианом Руисом 27 сентября в городе Эрмосильо.

На счету спортсмена было семь побед на профессиональном ринге, девять поражений и одна ничья.