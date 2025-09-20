Осенние песочницы признаны источником скрытой угрозы для здоровья детей

Қазақ тіліне аудару

С наступлением осени песочницы на детских площадках становятся потенциально опасными, так как влажный и прохладный климат способствует сохранению и размножению опасных микроорганизмов, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

Опасные микроорганизмы в песке

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что в осенний период в песке значительно возрастает концентрация яиц гельминтов, включая аскарид и токсокар. Эти паразиты могут выдерживать морозы до –20 градусов. Особую опасность представляют токсокары, личинки которых способны мигрировать в организме человека, поражая внутренние органы и зрение.

По словам эксперта, рост числа возбудителей напрямую связан с активностью бездомных животных, которые в холодное время года ищут укрытие в жилых районах и нередко попадают на детские площадки.

Бактерии и отсутствие ухода

Помимо паразитов, в песке могут сохраняться условно-патогенные бактерии, которые остаются активными в течение нескольких месяцев. Ситуация усугубляется тем, что управляющие компании после окончания летнего сезона часто прекращают регулярную очистку песочниц.

Согласно санитарным правилам, песок в таких зонах должен заменяться не реже одного раза в год и подвергаться обработке. Однако на практике эти нормы соблюдаются не всегда.

Рекомендации для родителей

Для снижения риска заражения детям рекомендуется не посещать песочницы в сырую погоду, когда условия наиболее благоприятны для распространения инфекций.

Эксперт советует после игр тщательно мыть руки с мылом, уделяя особое внимание области под ногтями, при необходимости используя специальную щетку. Одежду лучше сразу отправлять в стирку, а обувь – тщательно очищать.

Также родителям стоит отдавать предпочтение детским площадкам, где песочницы оборудованы крышками или тентами, что помогает ограничить их загрязнение.

Когда обращаться к врачу

При первых признаках недомогания у ребёнка после игр на улице важно сразу обратиться к педиатру и пройти обследование на паразитарные инфекции. Это позволит своевременно выявить проблему и избежать осложнений, подчеркнула специалист.