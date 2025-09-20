В ожидании отопления: как высушить одежду в холодной квартире

Осенью, до включения отопления, вещи после стирки могут сохнуть длительное время, поэтому эксперты рассказали о простом способе ускорить процесс с помощью полотенца, передает Lada.kz со ссылкой на TengriLife.
В летний период для полного высыхания одежды достаточно нескольких часов. Однако осенью в квартирах становится не столько холодно, сколько сыро, а высокая влажность воздуха мешает вещам сохнуть даже на сушилке. Полотенцесушитель, если он есть, также не всегда решает проблему – его площадь ограничена, пишет Doctor Питер.
Специалисты советуют воспользоваться обычным полотенцем:
Для деликатных вещей, где отжим слабый или отсутствует, можно дополнительно использовать бумажные салфетки — они усилят эффект.
Эксперты отмечают, что идеальный вариант — для каждой вещи брать отдельное полотенце. Если такой возможности нет, допускается использование одного несколько раз подряд, но только пока оно остаётся сухим.
Сушить одежду в квартире рекомендуется при открытой форточке. Это улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает застой сырости. Такой способ не только ускоряет сушку, но и защищает жильё от появления плесени, которая часто образуется в углах, под обоями или плинтусами.
Правильная стирка играет не меньшую роль, чем сушка. Эксперты напоминают, что одежда может растянуться, полинять или изменить размер, если нарушать базовые правила. Самая частая ошибка — стирать белые вещи вместе с цветными.
Специалисты советуют разделять бельё на группы: белое, светлое, цветное и тёмное. Даже если белых вещей мало, лучше отложить их до следующей стирки, чем рисковать и запускать их вместе с цветными тканями.
