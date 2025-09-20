18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.09.2025, 11:52

В ожидании отопления: как высушить одежду в холодной квартире

Новости Мира 0 506

Осенью, до включения отопления, вещи после стирки могут сохнуть длительное время, поэтому эксперты рассказали о простом способе ускорить процесс с помощью полотенца, передает Lada.kz со ссылкой на TengriLife.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Почему одежда плохо сохнет до отопительного сезона

В летний период для полного высыхания одежды достаточно нескольких часов. Однако осенью в квартирах становится не столько холодно, сколько сыро, а высокая влажность воздуха мешает вещам сохнуть даже на сушилке. Полотенцесушитель, если он есть, также не всегда решает проблему – его площадь ограничена, пишет Doctor Питер.

Простой способ ускорить сушку

Специалисты советуют воспользоваться обычным полотенцем:

  • постирайте одежду как обычно;
  • выньте вещи из машинки и сложите в ёмкость;
  • заверните каждую вещь в чистое сухое полотенце;
  • тщательно прижмите ткань, чтобы полотенце впитало лишнюю влагу.

Для деликатных вещей, где отжим слабый или отсутствует, можно дополнительно использовать бумажные салфетки — они усилят эффект.

Эксперты отмечают, что идеальный вариант — для каждой вещи брать отдельное полотенце. Если такой возможности нет, допускается использование одного несколько раз подряд, но только пока оно остаётся сухим.

Важность вентиляции

Сушить одежду в квартире рекомендуется при открытой форточке. Это улучшает циркуляцию воздуха и предотвращает застой сырости. Такой способ не только ускоряет сушку, но и защищает жильё от появления плесени, которая часто образуется в углах, под обоями или плинтусами.

Как избежать ошибок при стирке

Правильная стирка играет не меньшую роль, чем сушка. Эксперты напоминают, что одежда может растянуться, полинять или изменить размер, если нарушать базовые правила. Самая частая ошибка — стирать белые вещи вместе с цветными.

Специалисты советуют разделять бельё на группы: белое, светлое, цветное и тёмное. Даже если белых вещей мало, лучше отложить их до следующей стирки, чем рисковать и запускать их вместе с цветными тканями.

